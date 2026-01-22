Impulsan justicia en comunidades Yaquis

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de formar defensores públicos y asesores jurídicos, la Universidad del Pueblo Yaqui firmó un convenio de colaboración con Instituto Federal de la Defensoría Pública, enfocado a los alumnos de derecho de la institución educativa y que permitirá la creación de un despacho en el que participarán los estudiantes en su servicio social y prácticas profesionales.

Crescencio Buitimea Valenzuela, rector de la Universidad del Pueblo Yaqui, explicó que esta firma de convenio es para beneficio de la comunidad Yaqui, pero en específico de los alumnos y docentes de la licenciatura en derecho.

“En este espacio se formaliza un convenio que es resultado del dialogo, el respeto mutuo y acuerdos construidos con visión de futuro”.

Beneficios del convenio para la comunidad Yaqui y estudiantes

Destacó que este convenio es una oportunidad de formación profesional para el alumnado, además que beneficiará a las comunidades de la etnia al acceder la justicia.

“Representa una oportunidad invaluable para la formación profesional de nuestras y nuestros estudiantes, así como un acceso a la justicia de las comunidades”.

Por su parte, Benjamin Rubio Chávez, Magistrado de Circuito y Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, detalló que este convenio permitirá que los estudiantes de derecho y la institución jurídica se acerquen para reconocer el sistema pluri cultural de México.

“Yo considero que este convenio que estamos celebrando hoy, yo lo llamaría que es un pacto, un pacto por la justicia”.

Reconoció a los estudiantes de la licenciatura en derecho como parte importante para que los habitantes de las comunidades puedan gozar de sus derechos.

Añadió que la instalación de una asesoría intercultural en esta zona, junto con los pasantes y los alumnos de derecho, podrán atender a las comunidades.

Este servicio social y prácticas profesionales permitirán a los alumnos observar de cerca las labores de la defensoría pública federal.

Por su parte, la senadora Lorenia Valles, dijo que este convenio permitirá acceder a la justicia en esta parte del estado.