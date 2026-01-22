  • 24° C
Ciudad Obregón

Anuncian cursos cortos de Icatson en Cajeme

Buscan acercar los servicios a las comunidades a precios accesibles

Ene. 22, 2026
En caso que haya vecinos que quieran solicitar algún curso pueden comunicarse al plantel
Para apoyar a que la comunidad pueda capacitarse en diferentes oficios, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) realizará cursos cortos en tres colonias de Cajeme a precios accesibles.

Detalles de los cursos y sedes

Los cursos tienen duración de 20 horas que se distribuirán a lo largo de cuatro sesiones con un costo de 100 pesos cada uno, los cuales se llevarán a cabo en Pueblo Yaqui, colonia Cajeme y la Luis Echeverría.

Entre los temas que se verán se encuentran los que son enfocados en belleza, repostería, manualidades, masajes, lenguaje de señas, entre otros.

El calendario de cursos arranca este viernes 22 de enero en Pueblo Yaqui y continuará hasta el mes de marzo en las diferentes localidades, el cual puede revisarse en la página oficial del Icatson.

El curso de Pueblo Yaqui se llevará a cabo en la Primaria General Lázaro Cárdenas, en la colonia Cajeme será en la primaria José María Leyva y en la Luis Echeverría en la secundaria General Número 5.

Inscripciones y contacto para interesados

Estos cursos se realizan para que las personas puedan acceder a capacitaciones sin tener que salir de su colonia, ya que hay personas a quienes se les dificulta trasladarse hacia la sede en la colonia Libertad.

Las personas interesadas en inscribirse pueden comunicarse al número 6444-164050 o enviar un mensaje de Whatsapp al 6441-347140 para más información.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


