¡Por un Sonora sano!

Los jóvenes de 13 a 18 años de edad son más proclives a empezar una adicción empezando con el tabaco y vapeadores, alcohol y cannabis, de acuerdo a un estudio realizado por la autoridad educativa y por ello se están implementando estrategias para combatir desde las aulas y en coordinación de la sociedad civil esas tendencias, informó el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, durante el arranque del Programa de Atención a la Salud Mental y a las Adicciones.

En el 2023 la SEC hizo un estudio para comprender el fenómeno de las adicciones y detectó que es en la edad de la adolescencia cuando los estudiantes son más proclives a iniciar consumiendo tabaco y vapeadores, alcohol o cannabis, por ello es que se va a trabajar con este tipo de programas que buscan frenar el crecimiento de esa tendencia.

"Hemos tratado de ver cómo se da el fenómeno de las adicciones, con metodologías científicas, como requiere cualquier institución pública. Corrimos en la Secretaría de Educación y Cultura el año pasado un estudio para saber cuál era la condición de las tendencias a las adicciones y los datos fueron muy reveladores; en un muestreo de 300 escuelas descubrimos que el rango de edad de proclividad mayor a las adicciones va a los 13 a los 18 años", informó.

El programa se realiza en coordinación con la Fundación Oceánica y participan asociaciones civiles, universidades e instituciones educativas, autoridades de educación, salud y seguridad para lo que se implementarán recursos por el orden de los cuatro millones de pesos en diferentes actividades.

"Hay muchas actividades, particularmente de formación para los niños, que sepan cómo detectar un problema de adicciones, que sepan detectar y decir ´no gracias´ y que muchas veces la integración que hay entre los propios muchachos no les permite, no les ayuda a saber decir no. Todos esos elementos van en conjunto y van a nivel de taller, a nivel de conferencias, a nivel también de visitas de expertos, y vamos a trabajar en esas soluciones", destacó.

A través de actividades dinámicas, el Grupo Oceánica mostró cómo a través de este tipo de proyectos se busca que los estudiantes y padres de familia puedan tener herramientas que les ayuden a circular por la vida.