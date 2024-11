Por camiones urbanos desmantelados, llama a cuidarlos

Con el anuncio de la llegada de 13 unidades nuevas de la línea 17 y otras 14 correspondientes a la línea 16, Daniel Heraldez, activista universitario, hizo un llamado a los usuarios del transporte para que no desmantelen los camiones.

Y en caso de observar a posibles "grafiteros", o destructores de asientos y vidrios, dijo que el deber ciudadano es reportarlos con el camionero y levantar una carta responsiva ante el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes).

"Que no quede en nosotros, ni nos llame la atención el Gobierno de que están en pésimas condiciones las unidades por los usuarios. Hay que cuidarlas, hay que mantenerlas limpias, si llevas tu basura guardarla, no dejarla ahí, no rayar como vemos que ponen nombres, números, entre otras cosas", expresó.

Destacó la importancia de que las unidades sean de modelo reciente para que cuentan con aire acondicionado, dado que, en verano, los usuarios suelen sufrir dentro de los camiones ante el intenso calor mayor.

"Somos los usuarios del transporte público quienes nos movemos ahí, para desplazarnos día con día a diferentes zonas de la ciudad, entonces si no las cuidamos que vamos, ¿qué van a decir?; qué no habrá unidades suficientes para toda la Ciudad, porque están en malas condiciones, porque los usuarios no las cuidan. Que no quede de nuestra parte eso, hay que cuidarlas y hacer un buen uso de ellas", comentó.

Heraldez, comentó que es bien sabido que el número de camiones urbanos en la localidad, es insuficiente, por lo que insistió que una vez lleguen las prometidas unidades, los ciudadanos cumplan con no destruirlas.

DATO: De acuerdo al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), actualmente 112 unidades urbanas en Cajeme, pero que el número ideal de camiones debería ser de entre 190 y 200.