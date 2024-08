Pondrán fin a conflicto en Urbi Villas del Real

Tras el intento de desalojo por parte de la Inmobiliaria ILT a una habitante de la colonia Urbi Villas del Real el día de ayer, los vecinos inconformes se manifestaron este jueves y sostuvieron una reunión con la secretaria general del Ayuntamiento, Lucy Navarro Gallegos, quien les informó que el gobierno estatal ya cuenta con una solución para el problema de vivienda que se vive desde hace años en ese sector.

"Nos reunimos con la secretaria, quien llegó con buenas noticias, nos comentó que la secretaria de gobierno del estado, Luisa Chávez Haro, le dijo que ya tiene una solución para poner fin al conflicto, solamente queda esperar a que el encargado de la inmobiliaria regrese de vacaciones para tener un acercamiento con él, eso fue lo que se nos informaron, estaremos a la espera de que así sea", dio a conocer Sara Rodríguez, una de las afectadas.

EL CONFLICTO

Durante la manifestación de este día en el edificio de gobierno, residentes de dicha colonia denunciaron que, a pesar de que el gobierno estatal y municipal se comprometieron a que no habría desalojos por parte de la inmobiliaria mientras se buscaba regularizar su situación de vivienda, ILT amenaza con expulsar a 100 familias. El miércoles, personal acudió a despojar a una habitante, pero los vecinos lo impidieron.

"Las autoridades nos dijeron en su momento que no iban a haber desalojos mientras se arreglaba nuestro problema de vivienda, sin embargo, ya hubo un intento, el cual no se concretó porque no nos dejamos, nos dijeron los de la inmobiliaria que buscan desalojar a cien familias, ¿A dónde nos vamos a ir si esto pasa?", explicó Yadira Concepción, una de las voceras, quien vive ahí desde hace 10 años.

Mencionó que las familias que se han instalado en la zona con el paso del tiempo lo hicieron por no tener un lugar para vivir, y lo que piden es que no se les retire y se les vendan las casas a un precio accesible. Recordó que el gobierno del estado se comprometió anteriormente a expropiar dichas viviendas, para que los vecinos pudieran adquirirlas.

"No somos acaparadores, queremos comprar las viviendas a un precio accesible, el gobierno del estado dijo que iba a expropiar las casas a la inmobiliaria, pero que llevaría tiempo. Vamos a ver qué solución se le da a esto", dijo.

Agregó que la inmobiliaria quiere venderles las casas en 150 mil pesos, precio que no podrían pagar, pues con sus trabajos solo tienen ingresos para las necesidades básicas.

Los inconformes advirtieron que, ante cualquier intento de desalojo, tomarán acciones por su propia cuenta para defenderse, hasta que haya una solución.