Ciudad Obregón

Piden ayuda para gastos funerarios de chofer de plataforma asesinado en Ciudad Obregón

Familiares del fallecido ponen a disposición de las personas de buen corazón un número de tarjeta bancaria y número de cel para información

Oct. 27, 2025
A las 9:00 horas del domingo 26 de octubre, un chofer de plataforma fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su carro; el hecho se registró en calle Río Bavispe entre bulevar Las Torres y Río San Fernando, en la colonia Libertad.

La víctima fue identificada como Alberto, alias "El Toro", de 35 años de edad, quien al momento del crimen estaba en su auto, un Nissan March gris. En ese momento llegaron tipos armados y abrieron fuego en su contra, dejándolo sin vida.

Tras la labor de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el cuerpo del hombre fue entregados a sus deudos, quienes le velaron en una agencia funeraria local.

imagen-cuerpo

PIDEN AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS

Derivado de los hechos, sus familiares solicitaron a compañeros, también choferes de plataforma, así como a la población en general, ayuda para solventar los gastos funerarios.

"Se solicita a la gran familia de choferes de plataformas que se unan a esta noble petición para darle un respetuoso funeral a su compañero", refiere el post en redes sociales.

Además, pusieron a disposición de personas generosas y de buen corazón, un número de tarjeta bancaria, para depósitos o transferencias, para liquidar y auxiliar a sus seres queridos en este trance amargo, así como un número de celular para cualquier información o apoyo.

No. Tarjeta: 4152 3141 0739 7849 (BBVA); celular: 64-44-85-71-35

Edel Osuna
Edel Osuna
