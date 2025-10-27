Carteros de Obregón descartan estallamiento a huelga

Empleados sindicalizados de Correos de México siguen trabajando bajo protesta y descartan un estallamiento a huelga debido a que vienen pagos pendientes de retroactivos, aguinaldos y otras prestaciones que pudieran verse afectados en caso de parar actividades, informó el secretario general del Sindicato del Servicio Postal Mexicano en la zona Obregón, Ramón René Escobell Montes.

El sindicalista dijo que, aun cuando ya están presupuestadas las prestaciones que se pagarán a los trabajadores, no quieren poner en riesgo los ingresos los trabajadores yéndose a huelga, por lo que se decidió continuar sus actividades bajo protesta.

"El emplazamiento a huelga estaba para el 14 de octubre, pero tuvimos una asamblea y todos los secretarios generales decidimos que no era prudente manejar una huelga y esperaremos a que ya que pase esta etapa de pagos porque si la parte oficial los detiene, afectaría más a los trabajadores", detalló.

RETIRAN CARTELES DE PROTESTA

Por otro lado, Escobell Montes denunció que los carteles que pusieron los trabajadores por fuera de las oficinas de Correos de México en Obregón fueron retirados.

"Sigue la inconformidad, alguien retiró los letreros, no sabemos quién, pero eso habla de que se está atacando la libertad de expresión que tenemos los trabajadores, se van a volver a poner", dijo.

Señaló que este es un movimiento a nivel nacional en el que los trabajadores buscan mejores condiciones laborales, insumos y refacciones para motos y bicicletas, así como un aumento salarial.