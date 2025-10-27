  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Carteros de Obregón descartan estallamiento a huelga

Los trabajadores siguen bajo protesta, aunque les retiraron las pancartas de las oficinas de Correos de México

Oct. 27, 2025
Los trabajadores denunciaron que los carteles fueron retirados y que el edificio se encuentra en malas condiciones
Los trabajadores denunciaron que los carteles fueron retirados y que el edificio se encuentra en malas condiciones

Empleados sindicalizados de Correos de México siguen trabajando bajo protesta y descartan un estallamiento a huelga debido a que vienen pagos pendientes de retroactivos, aguinaldos y otras prestaciones que pudieran verse afectados en caso de parar actividades, informó el secretario general del Sindicato del Servicio Postal Mexicano en la zona Obregón, Ramón René Escobell Montes.

El sindicalista dijo que, aun cuando ya están presupuestadas las prestaciones que se pagarán a los trabajadores, no quieren poner en riesgo los ingresos los trabajadores yéndose a huelga, por lo que se decidió continuar sus actividades bajo protesta.

"El emplazamiento a huelga estaba para el 14 de octubre, pero tuvimos una asamblea y todos los secretarios generales decidimos que no era prudente manejar una huelga y esperaremos a que ya que pase esta etapa de pagos porque si la parte oficial los detiene, afectaría más a los trabajadores", detalló.

imagen-cuerpo

RETIRAN CARTELES DE PROTESTA

Por otro lado, Escobell Montes denunció que los carteles que pusieron los trabajadores por fuera de las oficinas de Correos de México en Obregón fueron retirados.

"Sigue la inconformidad, alguien retiró los letreros, no sabemos quién, pero eso habla de que se está atacando la libertad de expresión que tenemos los trabajadores, se van a volver a poner", dijo.

Señaló que este es un movimiento a nivel nacional en el que los trabajadores buscan mejores condiciones laborales, insumos y refacciones para motos y bicicletas, así como un aumento salarial.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Aumenta servicio de taxis por fiesta de San Judas Tadeo
Ciudad Obregón

Aumenta servicio de taxis por fiesta de San Judas Tadeo

Octubre 27, 2025

Los taxistas llevan a los usuarios hasta la iglesia como tradicionalmente se hace

Arriban el miércoles las flores a Cajeme
Ciudad Obregón

Arriban el miércoles las flores a Cajeme

Octubre 27, 2025

Serán nueve camiones procedentes de Michoacán; llegarán en caravana y se establecerán en la llamada "plaza de las flores": Esquer

CNTE Sonora pudiera retomar movilizaciones
Ciudad Obregón

CNTE Sonora pudiera retomar movilizaciones

Octubre 27, 2025

Los docentes van por la abrogación de la ley del Issste y afirman que se retomarían las movilizaciones