  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Aumenta servicio de taxis por fiesta de San Judas Tadeo

Los taxistas llevan a los usuarios hasta la iglesia como tradicionalmente se hace

Oct. 27, 2025
os taxistas llevan a los fieles a la iglesia desde las diferentes colonias y comunidades de la zona
Hasta en un 70 por ciento aumenta la demanda del servicio de taxi durante parte del 27 y 28 de octubre por las fiestas de San Judas Tadeo, informó el delegado de Transportes de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El dirigente del gremio dijo que el aumento es positivo, aunque sólo se tiene por unas horas, ya que empieza por la tarde del 27 y termina alrededor de la madrugada del 28 de octubre, cuando los fieles acuden al templo de San Judas Tadeo.

"Nos sube como un 70 por ciento, pero es un momento, unas cuantas horas, desde las siete de la tarde más o menos hasta las primeras horas del 28", detalló.

imagen-cuerpo

PIDEN EL SERVICIO DE DIFERENTES PARTES

El servicio se solicita principalmente de las colonias al sur de la ciudad, el poniente, oriente, así como Villa Bonita, además de las comisarías de Esperanza y Cócorit.

Arias Castillo dijo que los taxis dejan a los visitantes lo más cercano que se puede de la iglesia de San Judas Tadeo, ya que la policía resguarda la entrada y las inmediaciones de la iglesia.

"Se deja en la iglesia a los visitantes, siempre y cuando haya un espacio porque en esos horarios, en esas fechas, la policía resguarda el área constantemente, entonces lo más cercando que podemos dejarlos es a una o dos cuadras, pero siempre intentamos dejarlos lo más cercano posible", detalló.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


