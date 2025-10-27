  • 24° C
Arriban el miércoles las flores a Cajeme

Serán nueve camiones procedentes de Michoacán; llegarán en caravana y se establecerán en la llamada "plaza de las flores": Esquer

Oct. 27, 2025
Este miércoles 29 por la tarde deberá estar arribando a Ciudad Obregón la caravana de camiones cargados con flores procedentes del estado de Michoacán en el centro del país, que vienen a cubrir la demanda extraordinaria de este producto en Cajeme para la celebración del Día de Muertos, una fecha tradicional en México, y que forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, indicó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito Unión mencionó que, desde hace más de 30 años, en estas fechas llegan los camiones cargados con toneladas de distintas especies del colorido producto, que los cajemenses adquieren para depositarlos a manera de ofrenda a sus seres queridos que se adelantaron en el camino.

Inicialmente, dijo, los productores y comercializadores se establecían en el estacionamiento del propio Mercadito, pero desde hace cinco o seis años se optó por que se acomoden en el área ubicada por la calle No Reelección entre California y Torreón, frente al citado centro comercial, donde se ubica un negocio de dulcería y la oficialía del Registro Civil, por ser un sitio más espacioso y dar mayor seguridad a quienes acuden esos días.

A partir del primer día por la tarde en cuanto llegan, algunos de los comerciantes, que ya traen sus contactos con clientes que tienen negocios en la región sur de Sonora, comienzan a vender sólo de mayoreo, agregó.

Finalmente, reveló que desde el día 31 y hasta el 2 de noviembre, se recibe en el lugar a todos los clientes de menudeo, a la vez que también se sigue comercializando el producto al mayoreo.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

