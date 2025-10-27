Arriban el miércoles las flores a Cajeme

Este miércoles 29 por la tarde deberá estar arribando a Ciudad Obregón la caravana de camiones cargados con flores procedentes del estado de Michoacán en el centro del país, que vienen a cubrir la demanda extraordinaria de este producto en Cajeme para la celebración del Día de Muertos, una fecha tradicional en México, y que forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, indicó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito Unión mencionó que, desde hace más de 30 años, en estas fechas llegan los camiones cargados con toneladas de distintas especies del colorido producto, que los cajemenses adquieren para depositarlos a manera de ofrenda a sus seres queridos que se adelantaron en el camino.

Inicialmente, dijo, los productores y comercializadores se establecían en el estacionamiento del propio Mercadito, pero desde hace cinco o seis años se optó por que se acomoden en el área ubicada por la calle No Reelección entre California y Torreón, frente al citado centro comercial, donde se ubica un negocio de dulcería y la oficialía del Registro Civil, por ser un sitio más espacioso y dar mayor seguridad a quienes acuden esos días.

A partir del primer día por la tarde en cuanto llegan, algunos de los comerciantes, que ya traen sus contactos con clientes que tienen negocios en la región sur de Sonora, comienzan a vender sólo de mayoreo, agregó.

Finalmente, reveló que desde el día 31 y hasta el 2 de noviembre, se recibe en el lugar a todos los clientes de menudeo, a la vez que también se sigue comercializando el producto al mayoreo.