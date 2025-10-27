Javier Lamarque presentará propuesta de Ficosec para fortalecer la seguridad en Cajeme

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, prevé entregar entre este día y el próximo 28 de octubre, su propuesta para pedir apoyo por medio del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad (Ficosec) de Sonora, de manera que se refuerce el combate a la violencia.

Este fue fideicomiso fue implementado por parte del Gobierno Estatal, y funciona en coordinación con empresarios y sociedad civil para financiar y ejecutar proyectos estratégicos enfocados en la seguridad pública y la mejora del entorno social.

"Vamos a presentar una propuesta con el fin de reforzar la seguridad pública de nuestro municipio, vamos a tirarle lejos a ver que tanto nos dan", comentó al respecto Lamarque Cano.

PERCEPCIÓN Y HOMICIDIOS A LA BAJA

Destacó que según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de inseguridad mejoró cinco puntos y se trabaja en seguir reduciéndola.

"Bajamos cinco puntos en cuanto a la percepción, lo cual quiere decir que mejoramos, vamos bien. El proceso es lento y es muy frágil, la gente reacciona a cualquier evento, por lo que ya subyace en cuanto a la sensibilidad ciudadana, lo entiendo, pero estamos trabajando", explicó.

El mes de octubre ha sido el que menos ha registrado homicidios, si se compara con los resultados de los últimos 4 años (de este mismo mes).

"Octubre (2025), hasta el día de hoy, ha sido el octubre que ha tenido menos homicidios en los últimos 4 años. En 2021 estaba desbordada la violencia, ahorita traemos una disminución de alrededor del 42 por ciento en el homicidio doloso, anduvimos incluso en 58 por ciento hasta el diciembre del 2024, pero hubo un repunte desafortunadamente por los acontecimientos de Sinaloa, llegamos a bajar hasta 36 por ciento, pero ya nos estamos recuperando", agregó.

SE AVECINAN NUEVAS INVERSIONES

Por otro lado, adelantó que hay dos empresas en proceso de concluir con sus trámites para instalarse en Cajeme, lo que generaría empleo y derrama económica.

"Estuvimos el viernes en Hermosillo en el lanzamiento de un prototipo de auto eléctrico que se fabricará en Sonora y una parte de las piezas, de la proveeduría, se va a fabricar aquí en Cajeme. Es una gran noticia, hay DOS empresas más que están por concluir sus trámites para instalarse en Cajeme, pero no queremos anunciar nada hasta que se concrete, a petición de ellos mismos (los inversionistas)", mencionó.

Respecto a las manifestaciones que se han registrado en colonias por drenajes colapsados, reiteró que se cuenta con un plan de acción que se ejecuta de manera paulatina.