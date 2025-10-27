  • 24° C
Ciudad Obregón

Piden a traileros de Cajeme evitar sanciones por circular en calles no permitidas

En caso de requerir usar una ruta alterna, debe solicitarse permiso ante Tránsito Municipal

Oct. 27, 2025
Un llamado hace el Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme para que choferes de transportes de carga pesada usen solamente las calles que están permitidas para este tipo de unidades y eviten sanciones, que pueden ser de entre 9 mil y 10 mil pesos dependiendo del caso.

Luis Rey Chávez, comandante de Tránsito, recordó a quienes manejan estas unidades que calles como la Meridiano, Rodolfo Elías Calles, Base, 300, José María Morelos, 6 de Abril, Jalisco, Carretera México 15, entre otras rúas, son aptas para los transportistas, por lo que se detiene a las unidades que son sorprendidas en vialidades interiores de colonias, como ha sucedido en Miravalle, Benito Juárez, y Las Misiones.

En cuanto a los choferes foráneos, pueden tomar el Libramiento de Ciudad Obregón, así como la calle Fresno y 600.

"En algunas ocasiones ha habido amonestaciones, la gente accede a movilizar las unidades de inmediato, si las personas son reincidentes se toman otras medidas, se tiene que proceder a lo que es la multa y, si es necesario, el remolque de los vehículos, sobre todo en las áreas habitacionales, a veces los conductores quieren dejar la unidad cerca del domicilio y si es necesario se usa grúa para moverla", dijo.

Al entrar a calles donde no está permitido, las unidades causan daños a las mismas, pues no cuentan con los requerimientos para soportar el peso.

DEBEN PEDIR PERMISO PARA RUTAS ALTERNAS

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque destacó que no hay inflexibilidad para quienes requieran rutas alternas por algún motivo, pero deben tramitar un permiso previamente ante Tránsito Municipal, para llevar un mayor control.

"Hay rutas establecidas para este tipo de camiones, eso de un lado, pero habrá transportes que requieran entrar a zonas donde no tocan estas rutas, para eso hay horarios, pero además tienen que pedir permiso, no es inflexible, solo que tiene que haber control", dijo.

Quienes deseen solicitar permiso para usar alguna ruta alterna deben de acudir al edificio ubicado en la calle 300 entre Paseo Miravalle y Jalisco.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

