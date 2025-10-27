Seguirán acciones contra el dengue en colonias de Cajeme

Más de 40 colonias fueron fumigadas durante la campaña intensiva contra el dengue que se llevó a cabo en Cajeme el fin de semana, informó el director de Salud Municipal, Jesús Espinoza, quien aclaró que entre esta dependencia y el Distrito de Salud 04 seguirán implementándose acciones preventivas en el resto de las zonas del municipio.

"No solamente vinieron a fumigar dos días y ya (personal de otros Distritos de Salud), sino que el Distrito de Salud 04 continúa con cuatro camionetas con la intención de sumar otras dos para que sean seis camionetas todos los días, y estén constantemente atendiendo estas otras colonias", mencionó.

Estos sectores a los que se llevó la campaña intensiva, con la participación de 16 unidades de distintos Distritos de Salud, forman parte de los 14 polígonos de riesgo que fueron catalogados como prioritarios, aclaró el director de la dependencia. Entre las colonias se encuentran Los Sauces, Las Palmas, Libertad, Prados del Tepeyac, Los Monjes, Maximiliano R. López, San Rafael y Cumuripa.

"Hubo una respuesta muy positiva, se revisaron 14 polígonos. Fueron áreas estratégicas donde tenemos más casos concentrados o donde el riesgo puede ser elevado. De igual manera se tomaron en cuenta las áreas deportivas y de esparcimiento, pero la verdad es que la población colaboró mucho con nosotros en esta ocasión", agregó.

Destacó la importancia de aplicar el método "lava, tapa, tira y voltea" en casa, para evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad, ya que deja sus huevecillos en el agua estancada al interior de tapas, llantas, cacharros y platos de mascotas.

Más de 100 casos de dengue se han registrado en Cajeme y cuatro casos han sido de gravedad, informó recientemente la Dirección de Salud Municipal.