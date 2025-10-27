Listo operativo para Día de Muertos 2025 en Cajeme

Un operativo por parte de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, en coordinación con otras dependencias de gobierno y corporaciones de emergencia, se encuentra listo para ser implementado durante el 1 y 2 de noviembre, por la afluencia que de personas que se espera.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil, informó que se prevé una afluencia de hasta 30 mil vehículos hacia los panteones municipales, por lo que se implementarán medidas de control y prevención para evitar incidentes en distintos puntos del municipio, como se hace año con año.

"Va a haber un movimiento aproximado de 100 mil personas esos días, vamos a hacer recorridos por todos los panteones. Tenemos dos panales de abejas en dos cementerios, lo estamos viendo con apicultores, y revisamos lo que tiene que ver con la fauna nociva. El llamado es para que las personas cuiden a sus hijos en todo momento", dijo.

También llamó a la población a evitar pisar tumbas, ya que algunas son viejas y podrían ocasionar accidentes.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que los trabajos de limpieza en los panteones municipales presentan buenos avances, pues el Panteón del Carmen lleva el 80 por ciento y se trabaja en el Panteón de Guadalupe.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para participar de manera ordenada y responsable en estas festividades, destacando el esfuerzo coordinado entre las dependencias municipales para garantizar un ambiente seguro, familiar y de respeto a las tradiciones.

Inspección y Vigilancia dio a conocer que no se dará permiso a vendedores de alimentos al interior de los cementerios, por cuestión de salubridad.