  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Listo operativo para Día de Muertos 2025 en Cajeme

Se espera afluencia de más de 30 mil vehículos en los panteones

Oct. 27, 2025
Listo operativo para Día de Muertos 2025 en Cajeme

Un operativo por parte de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, en coordinación con otras dependencias de gobierno y corporaciones de emergencia, se encuentra listo para ser implementado durante el 1 y 2 de noviembre, por la afluencia que de personas que se espera.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil, informó que se prevé una afluencia de hasta 30 mil vehículos hacia los panteones municipales, por lo que se implementarán medidas de control y prevención para evitar incidentes en distintos puntos del municipio, como se hace año con año.

"Va a haber un movimiento aproximado de 100 mil personas esos días, vamos a hacer recorridos por todos los panteones. Tenemos dos panales de abejas en dos cementerios, lo estamos viendo con apicultores, y revisamos lo que tiene que ver con la fauna nociva. El llamado es para que las personas cuiden a sus hijos en todo momento", dijo.

imagen-cuerpo

También llamó a la población a evitar pisar tumbas, ya que algunas son viejas y podrían ocasionar accidentes.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que los trabajos de limpieza en los panteones municipales presentan buenos avances, pues el Panteón del Carmen lleva el 80 por ciento y se trabaja en el Panteón de Guadalupe.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para participar de manera ordenada y responsable en estas festividades, destacando el esfuerzo coordinado entre las dependencias municipales para garantizar un ambiente seguro, familiar y de respeto a las tradiciones.

Inspección y Vigilancia dio a conocer que no se dará permiso a vendedores de alimentos al interior de los cementerios, por cuestión de salubridad.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Javier Lamarque presentará propuesta de Ficosec para fortalecer la seguridad en Cajeme
Ciudad Obregón

Javier Lamarque presentará propuesta de Ficosec para fortalecer la seguridad en Cajeme

Octubre 27, 2025

Este es un fideicomiso creado para combatir la inseguridad entre el Gobierno Estatal, sociedad civil y empresarios

Seguirán acciones contra el dengue en colonias de Cajeme
Ciudad Obregón

Seguirán acciones contra el dengue en colonias de Cajeme

Octubre 27, 2025

El find e semana se llevó una campaña intensiva a más de 40 zonas del municipio

Piden a traileros de Cajeme evitar sanciones por circular en calles no permitidas
Ciudad Obregón

Piden a traileros de Cajeme evitar sanciones por circular en calles no permitidas

Octubre 27, 2025

En caso de requerir usar una ruta alterna, debe solicitarse permiso ante Tránsito Municipal