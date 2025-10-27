CNTE Sonora pudiera retomar movilizaciones

Al no haber un diálogo abierto con la federación y seguir sin respuesta sobre la abrogación a la Ley del Issste, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pudiera retomar movilizaciones en Ciudad Obregón el mes entrante, informó la titular de la Dirección Política Estatal en Sonora de esa organización, Mercedes Flores.

La representante de los docentes dijo que este fin de semana se tuvo una asamblea nacional de la CNTE en Oaxaca, en la que se acordó retomar las movilizaciones nacionales los días 13 y 14 de noviembre, por lo que Obregón y el resto de Sonora, pudiera sumarse.

"Vamos a organizarnos y prepararnos para ver si las condiciones están dadas, el llamado de la dirigencia nacional de la CNTE fue a prepararse el próximo mes para participar", detalló.

SERÁ PARO DE 48 HORAS

Se trata de un paro de 48 horas y, posteriormente, pasar a uno de 72 horas, dependiendo de la respuesta que tengan por parte de los maestros adheridos a la organización.

El ciclo pasado los maestros realizaron movilizaciones a partir del 15 de marzo que continuaron hasta el cierre del año escolar para exigir la abrogación a la ley del Issste.