  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 26 De Octubre Del 2025
Policiaca

Asesinan a chofer de plataformas en Ciudad Obregón

El hombre fue ultimado a tiros cuando estaba a bordo de su vehículo, en la colonia Libertad

Oct. 26, 2025
Elementos policiacos y militares se movilizaron durante la mañana de este domingo, luego de que se registrara el asesinato de un chofer de plataforma digital al sur de Ciudad Obregón.

El crimen ocurrió a las 09:00 horas, en calle Río Bavispe entre bulevar Las Torres y Río San Fernando, en la colonia Libertad.

La víctima, identificada como Alberto G. C., alias "El Toro" de 35 años de edad, se encontraba a bordo de un Nissan March de color gris, cuando desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, para después emprender la huida.

Inicialmente, se reportó que el trabajador del volante estaba lesionado, por lo que; además de policías y militares, acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes al revisar a la víctima determinaron que ya había dejado de existir.

Por su parte, peritos de la Fiscalía estatal localizaron y aseguraron casquillos de arma corta, además, ordenaron que el auto fuera remolcado al corralón, mientras que el cuerpo, fue llevado al área de Medicina Legal, para la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

