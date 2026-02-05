  • 24° C
Ciudad Obregón

Pegan aranceles de EU a industria local del acero

Se pierden empleos en empresa del Parque Industrial que trabaja con acero

Feb. 05, 2026
Aunque se tuvo una caída en el número de empleos del área del acero, hay otros sectores que han repuntado
Derivado de los aranceles que Estados Unidos aplica al acero por sus políticas comerciales, alrededor de 40 trabajadores fueron recortados luego que una planta que trabaja con ese material redujera su producción a inicios de este año, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora, Jaime Gámez Gómez.

El dirigente sindical explicó que las medidas arancelarias del gobierno estadounidense no sólo han generado incertidumbre, sino que ya repercutieron en el ambiente local, luego que la planta que trabaja con una empresa de acero tuviera que reducir producción y, por lo tanto, también su mano de obra.

"Se cubrieron los compromisos este inicio de año, aunque con un problema en una de las plantas que tienen un contrato con una empresa de acero y con el arancel de productos de ese material, se tienen complicaciones, entonces entre 30 a 40 compañeros se quedaron sin trabajo", detalló.

Reubicación laboral en sectores alternativos de Obregón

Gámez Gómez dijo que se trata de una planta chica que tenía alrededor de 150 trabajadores y, con esta baja, se quedaron con 100, la cual se espera continúe trabajando pese a la incertidumbre.

A pesar de eso, los trabajadores de Obregón no se quedaron desamparados, ya que se posicionaron en otros sectores, principalmente la industria aeronáutica que ha tenido un ligero crecimiento en la localidad.

Las políticas arancelarias del gobierno han generado incertidumbre y se deben tomar en cuenta a todos los actores involucrados en el desarrollo de la economía de los países. Además, se debe de contar con que actualmente se participa en un mercado globalizado y que deben abrirse nuevas fronteras, concluyó el dirigente de los trabajadores de la industria maquiladora.


Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


