Avanzan negociaciones en Correos de México

Luego de haber sostenido reuniones con autoridades de Correos de México y sindicales en Sonora, se espera que avancen las demandas de los trabajadores postales de la región de Ciudad Obregón referentes a condiciones laborales, movilidad de personal y oficinas.

Ramón René Escobell Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal, explicó que se sostuvo una reunión a distancia con la gerencia de Correos de México en Sonora, así como la dirigencia estatal del sindicato, en donde se hicieron los planteamientos y se acordó darles seguimiento por medio de una minuta de trabajo.

"Tuvimos una video llamada en donde expuse la problemática al gerente, se tomó una minuta de trabaja y poco a poco se pretende que se vayan solventando los planteamientos, vamos a esperar que fluyan las soluciones a las demandas en las oficinas", detalló.

Demandas laborales y condiciones en oficinas postales

Entre las peticiones que se plantearon se encuentra las mejoras en condiciones para repartir la correspondencia, ya que ellos mismos deben comprar las refacciones de motos o bicicletas, lo que les afecta en su economía. También se tocó lo referente al tema del incremento salarial que sigue pendiente para los trabajadores postales, el cual, afirmó, se ubica por debajo del salario mínimo.

Otro de los temas que se tocaron fue el de las oficinas, en las que se tienen temas relacionados con los baños, presión del agua y la necesidad de agua para tomar, sobre todo durante el verano.

"Estamos viendo situaciones de un baño que tenga una taza, también que haya más presión en los sanitarios. Que el agua de garrafón no falte, sobre todo en el verano", abundó.

Señaló que se dio a conocer a los agremiados el tema de la reunión para que estén enterados de los avances que se tienen.