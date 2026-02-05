Buscan permiso para podar árboles

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de tener mejores condiciones, evitar que se acumulen hojas secas y basura, además de no obstruir el paso, autoridades del Centro de Atención Múltiple (CAM) 52 solicitaron a Ecología Municipal permiso para podar los árboles que se encuentran al interior del plantel y ya brincan la cerca perimetral y están a la espera de una respuesta.

Rosa Amelia Palma Madrid, directora del plantel, dijo que ya se han metido escritos, ya que los requieren para podar la parte externa del plantel, debido a que pudieran ser acreedores de una multa en caso de no tenerlo.

"Hemos hecho escritos pidiendo de cortar los árboles y nos dicen que no se puede cortar porque es atentar contra la naturaleza y la seguridad de la ecología, pero si vemos ya los árboles están muy bajos, queremos que nos autoricen porque es de la parte externa"

La escuela sí tiene permitido podar los árboles al interior del plantel, ya que el exterior requiere que sea el personal de Ecología Municipal el que acuda a realizar el trabajo.

Impacto de la vegetación en la vía pública y riesgos eléctricos

Por ese motivo, llamó a las autoridades en la materia a que les den permiso para poderlo hacer ellos mismos, ya que los árboles brincan la barda y están prácticamente sobre la banqueta.

Esto ocasiona que las ramas y hojas que sueltan queden tiradas sobre la acera, ocasionando basura que se acumula y fomenta a que otras personas tiren botellas, bolsas y otros desperdicios.

Además de la basura que acumula, las ramas del árbol también chocan con los cables de energía eléctrica que pasan por ahí, por lo que se busca evitar algún problema eléctrico.