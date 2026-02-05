Tiendas del Bienestar llegarían a Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Maíz, frijol, arroz y avena, entre otros productos de la canasta básica, son ofertados en las denominadas Tiendas del Bienestar, mismas que podrían llegar a Cajeme durante este gobierno, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, tras un encuentro reciente con dependencias estatales, federales y los alcaldes del sur de Sonora.

El presidente municipal dijo que en estas tiendas se puede adquirir la canasta básica en un 30 por ciento más barato que en el mercado en general, por lo que sería útil para mejorar las condiciones de vida de la población, principalmentelas de familias de escasos recursos.

“Tomé nota de ello, voy a tener comunicación directa con el responsable para ver cómo podemos establecer en nuestro municipio algunas tiendas del bienestar porque ya se decía, abaratan la canasta básica entre un 20 y 30 por ciento, eso es muy importante, eso va a ser de mucho beneficio”, comentó.

La reunión tuvo como principal objetivo que los alcaldes pudieran tener comunicación presencial y que se les dieran a conocer mayor información sobre los distintos programas y servicios con los que cuentan las dependencias federales y estatales, de manera que estos puedan aprovecharse al máximo para el bienestar de cada municipio.

“Muchas veces hay cosas muy interesantes y no las aprovechamos porque no sabemos que existen, se trata de una sinergia en beneficio de la población de nuestros municipios. Fueron varios puntos de acuerdo, en primer lugar, que haya una agenda de todos los funcionarios y municipios, reunirnos al menos una vez cada año, también establecer distintos compromisos, el que podamos invitar a dependencias federales y estatales a eventos, entre otras cosas, lo más importante es que haya conocimientos de nosotros de lo que ofrecen las dependencias y de cómo podemos aprovecharlo para mejorar condiciones de vida”, dijo.

Las Tiendas del Bienestar fueron creadas en el año 2025 por el gobierno de México.