  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Tiendas del Bienestar llegarían a Cajeme

Javier Lamarque dijo que hará las gestiones correspondientes, tras una reunión con dependencias federales, estatales y los alcaldes del sur de Sonora

Feb. 05, 2026
Tiendas del Bienestar llegarían a Cajeme

Maíz, frijol, arroz y avena, entre otros productos de la canasta básica, son ofertados en las denominadas Tiendas del Bienestar, mismas que podrían llegar a Cajeme durante este gobierno, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, tras un encuentro reciente con dependencias estatales, federales y los alcaldes del sur de Sonora.

El presidente municipal dijo que en estas tiendas se puede adquirir la canasta básica en un 30 por ciento más barato que en el mercado en general, por lo que sería útil para mejorar las condiciones de vida de la población, principalmentelas de familias de escasos recursos.

“Tomé nota de ello, voy a tener comunicación directa con el responsable para ver cómo podemos establecer en nuestro municipio algunas tiendas del bienestar porque ya se decía, abaratan la canasta básica entre un 20 y 30 por ciento, eso es muy importante, eso va a ser de mucho beneficio”, comentó.

imagen-cuerpo

La reunión tuvo como principal objetivo que los alcaldes pudieran tener comunicación presencial y que se les dieran a conocer mayor información sobre los distintos programas y servicios con los que cuentan las dependencias federales y estatales, de manera que estos puedan aprovecharse al máximo para el bienestar de cada municipio.

imagen-cuerpo

“Muchas veces hay cosas muy interesantes y no las aprovechamos porque no sabemos que existen, se trata de una sinergia en beneficio de la población de nuestros municipios. Fueron varios puntos de acuerdo, en primer lugar, que haya una agenda de todos los funcionarios y municipios, reunirnos al menos una vez cada año, también establecer distintos compromisos, el que podamos invitar a dependencias federales y estatales a eventos, entre otras cosas, lo más importante es que haya conocimientos de nosotros de lo que ofrecen las dependencias y de cómo podemos aprovecharlo para mejorar condiciones de vida”, dijo.

Las Tiendas del Bienestar fueron creadas en el año 2025 por el gobierno de México.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Podrían aprobar dos proyectos en Ficoseg
Ciudad Obregón

Podrían aprobar dos proyectos en Ficoseg

Febrero 04, 2026

Serían relativos a temas de seguridad para detectar objetivos criminales de alto perfil en carreteras y ciudades: Marco A. Paz Pellat

Se preparan para la cuaresma
Ciudad Obregón

Se preparan para la cuaresma

Febrero 04, 2026

Propietarios de negocios de pescados y mariscos comienzan a guardar un poco de producto para el inicio de la temporada de alto consumo

Rebasa Somos MX 235 mil afiliados
Ciudad Obregón

Rebasa Somos MX 235 mil afiliados

Febrero 04, 2026

Confían en superar antes de su Asamblea Constitutiva la meta mínima de 256 mil 130, y llegar a 300 mil