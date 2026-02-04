Podrían aprobar dos proyectos en Ficoseg

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El próximo miércoles 11 de febrero tendrá lugar la primera sesión de 2026 del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad del Estado de Sonora (Ficoseg), en la cual podrían aprobarse los primeros dos proyectos de 23 presentados durante 2025, y que pasaron todos los filtros, informó el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en la entidad, Marco Antonio Paz Pellat.

Expresó que el Fideicomiso está integrado por 24 miembros, de los que 20 son aportados por el sector empresarial y los cuatro restantes son funcionarios del gobierno del estado, quienes tomarán la decisión de los primeros proyectos que serán financiados por el fondo, que asciende a cerca de 800 millones de pesos.

El recurso, dijo, proviene del impuesto sobre la nómina de las empresas, recaudado a través de la Secretaría de Hacienda estatal, y se deposita de manera directa al Ficoseg, ello con el propósito de que se utilice exclusivamente para los fines para los que fue creado, que son la seguridad y la competitividad; para este último se destinará el 20 por ciento del total.

El primero de los dos proyectos a revisar es el propuesto por la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, y consiste en la instalación de arcos se seguridad en varios tramos de carreteras del estado cercanos a la frontera norte y otros en los tramos cercanos a la división con Sinaloa, que contarían con cámaras de ultra alta definición que tomarían fotografías a vehículos que circulen hasta a 180 kilómetros por hora, con la idea de detectar a objetivos de alto perfil criminal.

El segundo es un proyecto del Ayuntamiento de Hermosillo y pretende disponer de cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad del municipio, con el mismo propósito, de detectar elementos de alta peligrosidad en la capital del estado, mencionó Paz Pellat.

Por último, aclaró que hasta ahora no se habían utilizado los recursos del fondo, porque para poder oficializarlo se tuvieron que modificar leyes y reglamentos relacionados.