Se preparan para la cuaresma

Propietarios de negocios de pescados y mariscos en el municipio de Cajeme se preparan ya para la demanda extraordinaria de producto que pudiera darse a partir de la entrada de la cuaresma, expresó Carlos Yánez González.

El encargado de un negocio de este giro en el sector del Mercadito Unión comentó que actualmente se tiene un moderado surtido, sobre todo de especies de escama, por el mal tiempo que ha prevalecido en las costas del sur de Sonora, pero como al mismo tiempo se registran ventas no tan altas, esto contribuye a que se pueda comenzar a guardar un poco del surtido para la temporada venidera.

La cuaresma, dijo, comienza el próximo miércoles 18 de febrero, que será miércoles de ceniza, marcando el comienzo de los 40 días previos a la Semana Santa, en los que muchas personas, por tradición religiosa, aún acostumbran reducir su consumo de carnes rojas.

En cuanto a los productos que más buscan los ciudadanos en cuaresma, mencionó al lenguado, cazón, tilapia, manta blanca, camarón y liza para freír. Esta última especie estuvo en veda y recientemente se levantó la prohibición para su captura.

Comentó que los precios continúan sin gran variación; así los filetes de liza están a 100 pesos el kilogramo; el de tilapia está a 120 y 140 (dependiendo del tamaño); la curvina y cazón, a 120 pesos; el lenguado a 180 pesos; la manta blanca a 120 pesos y la manta roja o tecolota, a 90 pesos el kilogramo; el camarón mediano en 180 pesos y el grande en 200.

En cuanto a pescados enteros, el pargo está en 160 pesos el kilogramo; la curvina, mojarra y sierra se ubican en 70 pesos, reveló.