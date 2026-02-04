  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
Ciudad Obregón

Se preparan para la cuaresma

Propietarios de negocios de pescados y mariscos comienzan a guardar un poco de producto para el inicio de la temporada de alto consumo

Feb. 04, 2026
Propietarios de negocios de pescados y mariscos en el municipio de Cajeme se preparan ya para la demanda extraordinaria de producto que pudiera darse a partir de la entrada de la cuaresma, expresó Carlos Yánez González.

El encargado de un negocio de este giro en el sector del Mercadito Unión comentó que actualmente se tiene un moderado surtido, sobre todo de especies de escama, por el mal tiempo que ha prevalecido en las costas del sur de Sonora, pero como al mismo tiempo se registran ventas no tan altas, esto contribuye a que se pueda comenzar a guardar un poco del surtido para la temporada venidera.

La cuaresma, dijo, comienza el próximo miércoles 18 de febrero, que será miércoles de ceniza, marcando el comienzo de los 40 días previos a la Semana Santa, en los que muchas personas, por tradición religiosa, aún acostumbran reducir su consumo de carnes rojas.

En cuanto a los productos que más buscan los ciudadanos en cuaresma, mencionó al lenguado, cazón, tilapia, manta blanca, camarón y liza para freír. Esta última especie estuvo en veda y recientemente se levantó la prohibición para su captura.

Comentó que los precios continúan sin gran variación; así los filetes de liza están a 100 pesos el kilogramo; el de tilapia está a 120 y 140 (dependiendo del tamaño); la curvina y cazón, a 120 pesos; el lenguado a 180 pesos; la manta blanca a 120 pesos y la manta roja o tecolota, a 90 pesos el kilogramo; el camarón mediano en 180 pesos y el grande en 200.

En cuanto a pescados enteros, el pargo está en 160 pesos el kilogramo; la curvina, mojarra y sierra se ubican en 70 pesos, reveló.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

