  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Fallece el padre Fidel Ortega a los 88 años de edad

Hasta antes de su retiro sirvió entregadamente en la comunidad de Santo Niño de Atocha

Feb. 04, 2026
Fue ordenado sacerdote en el 1973.
Fue ordenado sacerdote en el 1973.

La Diócesis de Ciudad Obregón informó la tarde de este miércoles 4 de febrero el fallecimiento del padre Fidel Ortega Martínez, a los 88 años de edad.

El presbítero fue un sacerdote muy querido dentro de la Diócesis de Obregón, donde sirvió durante más de 52 años desde su ordenación sacerdotal. Dejó una huella especial en la parroquia del Santo Niño de Atocha, comunidad en la que impulsó la vida pastoral, asesoró diversos grupos y celebró la Eucaristía con un estilo muy particular, caracterizado por mensajes cercanos y profundamente apreciados por los fieles.

Hace poco más de cuatro años se retiró del ministerio activo debido a problemas de salud. Finalmente, este día falleció por causas que no fueron especificadas.

SERÁ VELADO EN CATEDRAL 

Se informó que sus restos serán velados a partir de las 9:00 de la noche de este miércoles en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, este jueves 5 de febrero se celebrará la misa de cuerpo presente a las 13:00 horas, la cual será presidida por el obispo Felipe Pozos Lorenzini, acompañado por sacerdotes de la Diócesis.

Descanse en paz el padre Fidel Ortega.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Necesario, abrir centro femenil de rehabilitación
Ciudad Obregón

Necesario, abrir centro femenil de rehabilitación

Febrero 04, 2026

Ya está construido, pero se requiere de recursos para manutención; confían en seguir teniendo apoyos del DIF

Imagen Urbana analiza instalar alumbrado público en colonia Alba Torre
Ciudad Obregón

Imagen Urbana analiza instalar alumbrado público en colonia Alba Torre

Febrero 04, 2026

Se trata de un terreno que no es propiedad del Ayuntamiento, donde viven distintas familias que se ven afectadas por falta de electricidad

Cajeme Cómo Vamos da seguimiento a denuncias
Ciudad Obregón

Cajeme Cómo Vamos da seguimiento a denuncias

Febrero 04, 2026

Integrantes también estarán pendientes de que se garantice la transparencia en la nueva plataforma web del Ayuntamiento de Cajeme