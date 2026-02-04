Fallece el padre Fidel Ortega a los 88 años de edad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Diócesis de Ciudad Obregón informó la tarde de este miércoles 4 de febrero el fallecimiento del padre Fidel Ortega Martínez, a los 88 años de edad.

El presbítero fue un sacerdote muy querido dentro de la Diócesis de Obregón, donde sirvió durante más de 52 años desde su ordenación sacerdotal. Dejó una huella especial en la parroquia del Santo Niño de Atocha, comunidad en la que impulsó la vida pastoral, asesoró diversos grupos y celebró la Eucaristía con un estilo muy particular, caracterizado por mensajes cercanos y profundamente apreciados por los fieles.

Hace poco más de cuatro años se retiró del ministerio activo debido a problemas de salud. Finalmente, este día falleció por causas que no fueron especificadas.

SERÁ VELADO EN CATEDRAL

Se informó que sus restos serán velados a partir de las 9:00 de la noche de este miércoles en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, este jueves 5 de febrero se celebrará la misa de cuerpo presente a las 13:00 horas, la cual será presidida por el obispo Felipe Pozos Lorenzini, acompañado por sacerdotes de la Diócesis.

Descanse en paz el padre Fidel Ortega.