Cajeme Cómo vamos da seguimiento a denuncias

La organización Cajeme Cómo Vamos presentó un informe en el que dio a conocer que la agrupación da seguimiento a denuncias que ha presentado ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) de Cajeme; durante la presentación, los integrantes también mencionaron que estarán atentos de que se garantice total transparencia en el nuevo portal web oficial del Ayuntamiento.

Diana Biebrich explicó que ya se hizo un análisis de la nueva página de transparencia, que fue anunciada el 29 de enero de este año. Observaciones ya se hicieron llegar a las autoridades municipales, pues existen áreas de oportunidad.

"Ya hicimos nuestro análisis y observaciones, le hicimos llegar las observaciones a las autoridades municipales, hablaremos sobre algunas propuestas que tenemos en ese portal, hay áreas de oportunidad, las cuales daremos a conocer", dijo.

Respecto al seguimiento a denuncias interpuestas ante la URA, Marco Polanco, responsable de asuntos legales y denuncias en la organización, destacó que hay avances en relación a la denuncia por la que fue suspendido temporalmente el director de Presupuesto y Gasto Público del Ayuntamiento de Cajeme el año pasado.

Explicó que el 20 de enero de este año se notificó a la organización, por parte de la URA, que ya terminó la primera fase de investigación, en la que se determinó a dicho servidor público y a su esposa y suegros, como presuntos responsables de las faltas graves contempladas en la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora.

El caso se centra en el otorgamiento y pago de múltiples contratos y pedidos a familiares del funcionario por servicios. La siguiente fase de la URA será citar a las personas en mención para que presenten su defensa, y se determinará oficialmente si hay o no sanciones, que pueden ir desde multas hasta la inhabilitación de cargos públicos hasta por 20 años.

La organización advirtió que buscarán esclarecer porqué solo 15 de las 26 observaciones que se hicieron en el caso en mención fueron revisadas por la URA, la cual les informará en su momento sobre esta situación.

La organización reiteró que seguirá trabajando en fomentar la cultura de la denuncia como parte esencial del quehacer del buen ciudadano.