Analizará Imagen Urbana instalar alumbrado público en colonia Alba Torre

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Debido a que familias que viven en la colonia Alba Torre se ven afectadas por la falta de luz eléctrica, al ser este un terreno habitado de manera irregular, la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos dio a conocer que realizará un análisis para ver la posibilidad de instalar 2 postes con celdas solares en la entrada, de manera que se cuente con alumbrado público.

Jazmín Angélica Valenzuela, representante de las familias perjudicadas, asistió ayer a una audiencia con el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano y el secretario de Imagen Urbana, Gerardo Sastré Iriarte. Fue la residente de dicha colonia la que planteó la alternativa, mientras sigue se busca llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para electrificar la zona.

"Tenemos años solicitando este servicio por humanidad, ya viene nuevamente el calor, hay niños y mujeres embarazadas", comentó la solicitante.

Sastré Iriarte accedió a revisar la alternativa propuesta de forma inmediata, pues aclaró que la dependencia no puede garantizar el servicio con luz eléctrica si primero no se llega a un acuerdo con la CFE.

"Ya hicimos un proyecto, entregamos las características de lo que ocupan en la zona para electrificar y tener alumbrado público, requieren varios transformadores, pero dependiendo de la solución haya por parte de la CFE nosotros pasaríamos a ver el tema de alumbrado. Ya está listo todo para el trámite, lo hemos visto con CFE, pero sabemos que es un tema de propiedad, ya que no es un terreno del Ayuntamiento", explicó.

El alcalde Javier Lamarque reiteró que se trata de una ocupación irregular y la CFE no da servicio cuando no hay posesión legal de la propiedad, por lo cual no se ha podido dar solución al problema, pues no es competencia directa del gobierno municipal.

"No es cuestión del Ayuntamiento, nosotros estamos tratando de ayudar para que se resuelva, hay un trámite en curso y hay que seguirlo, quiero hablar con ustedes (los vecinos) para ver cómo vamos y para ver si es posible llegar a un acuerdo con la CFE", mencionó.

Cabe señalar que son 80 casas las que se ven afectadas por la falta del servicio.