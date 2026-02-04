Quieren renovar taxis de Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de tener más certeza y buscar financiamientos con la Iniciativa Privada, cuatro grupos de taxistas de Obregón ya ingresaron los documentos para constituirse como sociedad cooperativa y están a la espera de una respuesta por parte de la Secretaría de Economía federal.

Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo y representante, además, de Taxis Obson, Taxis Santa Fe y Taxis Sevilla, dijo que constituirse como una sociedad cooperativa les abrirá puertas para buscar financiamientos automotrices para poder renovar los carros que tienen.

"Estamos esperando ya el permiso de la Secretaría de Economía para constituirnos como sociedad cooperativa, con eso al ser figura moral se nos abren las puertas en las financieras automotrices", abundó.

Una de las alternativas que contemplaron inicialmente los taxistas fue un crédito por parte del Ayuntamiento de Cajeme, sin embargo no se logró y, ante eso, están buscando la constitución como sociedad cooperativa para brindar un mejor servicio a los usuarios de Obregón.

Beneficios y objetivos de la renovación vehicular

Son por encima de 160 taxistas quienes están adheridos a esas cuatro agrupaciones, quienes se verían beneficiados en caso de lograr un financiamiento que les permita tener autos más nuevos.

Castillo López dijo que esto forma parte del plan de renovar la flota que circula por las diferentes colonias de Obregón, además de mejorar el servicio, para lo cual hay operadores que ya cuentan con uniforme, se ha prestado más atención en el estado de los carros, entre otros.

Castillo López señaló que se llevará a cabo una asamblea para lograr concretar la creación de la sociedad cooperativa en las próximas semanas.