  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
Ciudad Obregón

Quieren renovar taxis de Obregón

Feb. 04, 2026
Los taxistas buscan mejorar el servicio para lograr competir con los camiones con aire acondicionado y el transporte de plataforma
En busca de tener más certeza y buscar financiamientos con la Iniciativa Privada, cuatro grupos de taxistas de Obregón ya ingresaron los documentos para constituirse como sociedad cooperativa y están a la espera de una respuesta por parte de la Secretaría de Economía federal.

Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo y representante, además, de Taxis Obson, Taxis Santa Fe y Taxis Sevilla, dijo que constituirse como una sociedad cooperativa les abrirá puertas para buscar financiamientos automotrices para poder renovar los carros que tienen.

"Estamos esperando ya el permiso de la Secretaría de Economía para constituirnos como sociedad cooperativa, con eso al ser figura moral se nos abren las puertas en las financieras automotrices", abundó.

Una de las alternativas que contemplaron inicialmente los taxistas fue un crédito por parte del Ayuntamiento de Cajeme, sin embargo no se logró y, ante eso, están buscando la constitución como sociedad cooperativa para brindar un mejor servicio a los usuarios de Obregón.

Beneficios y objetivos de la renovación vehicular

Son por encima de 160 taxistas quienes están adheridos a esas cuatro agrupaciones, quienes se verían beneficiados en caso de lograr un financiamiento que les permita tener autos más nuevos.

Castillo López dijo que esto forma parte del plan de renovar la flota que circula por las diferentes colonias de Obregón, además de mejorar el servicio, para lo cual hay operadores que ya cuentan con uniforme, se ha prestado más atención en el estado de los carros, entre otros.

Castillo López señaló que se llevará a cabo una asamblea para lograr concretar la creación de la sociedad cooperativa en las próximas semanas.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


