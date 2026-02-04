  • 24° C
Estilos de vida saludable previenen el cáncer afirma investigador de la Unison

Con cambios en el estilo de vida se puede prevenir el cáncer y otras enfermedades afirmó el académico

Feb. 04, 2026
El 4 de febrero se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer y el académico en el área de la salud llamó a tener un estilo de vida saludable
Llevar un estilo de vida saludable, con buena alimentación y revisiones médicas periódicas, pueden traducirse en la prevención de enfermedades, entre ellas los diferentes tipos de cáncer que existen, afirmó el coordinador de la licenciatura de Medicina del Campus Cajeme de la Universidad de Sonora (Unison), Antonio Alvidrez Labrado.

En el marco del día mundial contra el cáncer, el académico recomendó a la población llevar un estilo de vida activo y saludable, con alimentación sana y acudir al médico de forma periódica, esto último para detectar cualquier anomalía y tratarla en caso de ser necesario.

"Mantener este estilo de vida ayuda a prevenir no solo las enfermedades catastróficas como es el cáncer, sino también las crónico degenerativas como el diabetes, hipertensión, obesidad", detalló.

fRecomendaciones específicas para mujeres y hombres

Derivado a que los principales tipos de cáncer son el de mama en mujeres y próstata en hombres, es necesario que las personas de ambos sexos realicen las revisiones periódicas para prevenir.

En ese sentido, Alvidrez Labrado dijo que las mujeres deben empezar con la auto exploración una vez inicien con la menstruación y acudir a una valoración en caso de sentir cualquier anomalía.

Por su parte, recomendó a los hombres a revisarse por lo menos cada dos años a partir de los 45 años de edad, quienes pueden hacerse pruebas de sangre y acudir al especialista si sale algo fuera de lo normal.

Con estos estilos de vida se busca prevenir y atender de forma temprana cualquier enfermedad o tipo de cáncer que pueda surgir.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


