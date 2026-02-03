Tendrá CRREAD Zona 1 Obregón nueva planta de luz

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
Una vez que les fuera donada en Ensenada, Baja California una planta generadora de energía eléctrica a Diésel, el Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD) Zona 1 Obregón podrá contar con ella a fines del presente mes y a partir de marzo ya estaría siendo interconectada a su sistema, con lo que el costo del consumo deberá bajar considerablemente, expresó Rafael Andrés Sandoval Gastélum.
El director del Centro hizo saber que actualmente el generador se encuentra en San Luis Río Colorado y deberá ser traído al municipio de Cajeme por parte del personal que acudirá este mes a la asamblea nacional que tendrá lugar en Ensenada.
Sandoval Gastélum recordó que durante el verano anterior, para cubrir las necesidades del Centro se vieron obligados a mantener encendidas, prácticamente las 24 horas, tres plantas generadoras, que les costaban mil pesos diarios por el gasto de gasolina.
Por el momento, como el clima ha sido benigno y no se requiere encender los equipos de aire acondicionado, se está usando sólo uno de los generadores, que es de 10 mil kilowatts, pero para cuando comiencen las altas temperaturas, deberán ya contar con la planta traída de Baja California, con la que se podrán encender los aires en todo el edificio, con un costo menor, afirmó.
Reveló Sandoval Gastélum que, de inicio, como ya se cuenta con un módulo de energía fotovoltaica que les fue donado el año pasado por su similar de Atotonilco, Jalisco, se pretende habilitar este para abastecer una cuarta parte del Centro, de manera que la planta recién llegada estaría usándose para dar energía a tres cuartas partes del edificio.
Comentó que, posterior al incidente que tuvieron con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que les cortó el suministro en junio de 2024, hicieron arreglos en el cableado, y con ello quedó habilitado para recibir de manera directa la conexión.