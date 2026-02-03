Prevén mayor interés por hacer vivienda del Bienestar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A diferencia del año anterior, se prevé que en 2026 algunos desarrolladores de vivienda del municipio de Cajeme muestren mayor interés en acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar y se inscriban en este para construir casas habitación de tipo popular, de manera que se reduzca el rezago existente hasta ahora, indicó Javier Eduardo Estrella Castillo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en el sur de Sonora comentó que, en 2025, algunos desarrolladores de Hermosillo sí se interesaron y se inscribieron para participar pero en Cajeme no fue tanto, por lo que se espera que una vez que se comience a poblar el primer desarrollo modular que actualmente se construye al sur de Ciudad Obregón, podrá verse si existe aceptación de la ciudadanía, lo que determinará si el gobierno federal continúa o no con este sistema.

De ahí se derivará el interés o no de los constructores del sector, para entrar a la edificación de dicho segmento de vivienda que será vertical, de tres o cuatro pisos, pero sin elevador, expresó.

Comentó Estrella Castillo que, en este momento, la demanda de vivienda económica como esta, con valor de 600 mil pesos, supera a la oferta pues no hay desarrolladores que hasta ahora construyan casas unifamiliares en fraccionamientos, ello dado el alto costo que les resulta la compra de terrenos y la introducción de servicios.

Pero –advirtió-- si se denota interés ciudadano por esta modalidad, podría ser atractivo hacerlas, ya que les representaría una reducción en lo que se refiere a la urbanización como el proveer de dichos servicios en áreas mucho más pequeñas que las acostumbradas.

MAYOR ACEPTACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO

Asimismo, dijo que algo que está ayudando a que se mueva más el crédito bancario para la adquisición de vivienda, es la baja de las tasas de interés en instituciones crediticias, que actualmente está entre el 9.5 y 10 por ciento anual, y eso contribuye a que los desarrolladores estén construyendo más fraccionamientos.

Por lo que corresponde a la colocación de créditos para compra de casas mediante Infonavit, expresó que el Instituto ha hecho algunos cambios en lo relativo a la validación, así como la liberación de los recursos, lo que hace que este tipo de financiamiento se muestre un poco lento en el inicio de año.