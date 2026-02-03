Brindan atención psicológica en Itson

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El servicio de atención psicológica a estudiantes y la comunidad en general tiene un incremento durante los primeros meses del año debido a que la población se pone metas para mejorar hábitos o se enfrentan a cuadros de tristeza, desánimo e incluso depresión por la temporada invernal, afirmó la coordinadora del Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano (Caich), Alma Delia Silva.

Durante inicio del año se tienen dos polos que atienden en el centro de atención e investigación del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), enfocados a cambios de ánimo por la tristeza del invierno, pero también en las nuevas metas de superación personal, lo que se traduce en un repunte de la atención de servicios.

"La temporada de invierno, se encuentra asociada a cambios en el estado de ánimo, tales como tristeza, desánimo, o inclusive depresión podría ser un factor. Pero también el inicio de un año nuevo algunas personas se proponen realizar cambios, establecen metas como el mejorar hábitos, superación personal entre otros".

La investigadora explicó que de enero a julio se tienen hasta 200 personas que acuden a solicitar alguna atención psicológica, ya sean alumnos o la comunidad en general, mientras que en el periodo de agosto a diciembre desciende a 150 pacientes.

Servicios y accesibilidad del Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano

A pesar de la reducción que se tiene durante los últimos meses del año, los casos que atienden se enfocan más a conductas suicidas, lo que se atribuye a que hay campañas de prevención del suicido en esas fechas que buscan crear conciencia entre la población y se acercan.

Los servicios psicológicos del Caich del Itson buscan ser accesibles para toda la población y constan de una entrevista inicial y posteriormente sesiones de terapia, las cuales están abiertas a la comunidad en general, pero también para estudiantes.

Los interesados en solicitar algún servicio en el Caich pueden acercarse al edificio 300 planta baja del Campus Centro de la universidad, así como el edificio Potros primer piso del campus Nainari.