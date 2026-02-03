  • 24° C
Ciudad Obregón

Sonora entre los principales estados con defunciones por cáncer

En el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer el Inegi dio a conocer las estadísticas de fallecimientos por tumores malignos

Feb. 03, 2026
Los tumores malignos de mama fueron la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres con una tasa de 51.9 mientras que en hombres fueron los de próstata con una tasa de 97.9 por cada 100 mil habitantes
Sonora se ubicó en quinto lugar a nivel nacional entre las entidades federativas con mayor tasa de defunciones a causa de tumores malignos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del día mundial por la lucha contra el cáncer.

El estado tuvo una tasa de 83.6 defunciones por cada cien mil habitantes, lo que colocó entre los de mayor índice a nivel nacional, y se ubica como la segunda causa de muerte en Sonora.

La entidad fue superada por Chihuahua que tuvo 90.1 fallecimientos por cada mil habitantes, Baja California Sur con 88.8, Baja California 86.9 y Colima con 84.5 defunciones.

Comparativo nacional de egresos hospitalarios por cáncer

De acuerdo al último reporte del Inegi, de mil 250 tumores malignos que se registraron en Sonora, 612 ocurrieron en mujeres y 638 en hombres, mostrando cifras similares entre ambos sexos con una ligera inclinación hacia la población masculina de la entidad.

En lo que refiere a egresos hospitalarios, Sonora se ubicó en décimo séptimo lugar a nivel nacional de personas que salieron de un servicio de hospital a causa de este padecimiento, con 2.4 por ciento, mientras que la mayor proporción fue en la Ciudad de México con 18.9 por ciento, seguido por Nuevo León con 9.0 por ciento.

A nivel nacional la tasa de defunciones fue 73.1 por cada 100 mil habitantes, así como 57 mil 019 egresos hospitalarios de instituciones de salud, de los cuales 57.9 fueron mujeres y 42.1 se trató de hombres.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


