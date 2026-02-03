Arranque positivo en sector inmobiliario de Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El sector inmobiliario del municipio de Cajeme registró un arranque positivo de año, tanto en lo que se refiere a ventas como en arrendamientos, por lo que se prevé que continúe así en lo sucesivo, mencionó Mónica Sanabia Cota.

La presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Sonora (APIS) sección Ciudad Obregón manifestó que el segmento de precios que está teniendo mayor movimiento en la localidad, en cuanto a venta de inmuebles usados, es el de la llamada vivienda económica a la media, con valores de 800 mil pesos a 1.8 millones de pesos.

Por otra parte, mencionó que también se les ha dado apertura por parte de fraccionamientos a la venta de vivienda con valores de 2.4 hasta 5 millones de pesos, que es otro segmento con muy buena aceptación y que se está construyendo en áreas privadas, pues lo que estas personas buscan es la seguridad, además de un nivel sociocultural un poco más alto que el anteriormente citado.

Estas son adquiridas, generalmente, por empresarios con negocios propios, o por quienes las adquieren para rentarlas a ejecutivos de nivel alto en empresas.

RENTAS A RESIDENTES Y EJECUTIVOS

En lo que se refiere al arrendamiento, comentó que este se está moviendo distintos niveles, siendo uno de estos el de los departamentos en sectores alrededor del Hospital General (hoy IMSS Bienestar), y el IMSS, dado que a inicios del año se realiza cambio de médicos residentes y especialistas en ambas instituciones de salud.

Y para el sur-oriente de la ciudad se da generalmente la búsqueda de casas para ejecutivos de empresas con puestos de medio nivel hacia arriba, afirmó Sanabia Cota.