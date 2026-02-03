  • 24° C
Ve AMMJE con optimismo el 2026

Tienen, Cajeme y el sur de Sonora, gran capacidad de adaptación a los retos actuales: Clarissa Flores Chong

Feb. 03, 2026
Desde la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) representación Ciudad Obregón se observa el panorama económico y empresarial de Cajeme y sur de Sonora para el presente año, con una visión realista pero profundamente optimista, dada la gran capacidad de adaptación ante los retos económicos actuales que ha demostrado la región, afirmó Clarisa Flores Chong.

La presidenta de AMMJE Ciudad Obregón dijo que "vemos a empresarias y emprendedoras más conscientes de la necesidad de profesionalizar sus negocios, innovar, capacitarse y fortalecer redes de colaboración; Cajeme y Sonora cuentan con un ecosistema empresarial resiliente, con alto potencial de crecimiento, particularmente cuando se impulsan modelos de negocio bien estructurados, liderazgos éticos y una cultura de colaboración".

Mencionó que durante el presente año, en AMMJE continuarán enfocados en impulsar el desarrollo empresarial de las mujeres, generando espacios de formación, visibilidad y vinculación estratégica.

Entre las actividades a desarrollar, reveló que en el mes de marzo llevarán a cabo la ceremonia de graduación de la sexta generación del programa "Incuba tu Idea", en la que 18 emprendedoras culminan un proceso de acompañamiento, capacitación y fortalecimiento de sus proyectos empresariales.

"Asimismo, nos complace anunciar que en septiembre de 2026 dará inicio la séptima generación de este programa, reafirmando nuestro compromiso con la creación de empresas más sólidas y sostenibles", expuso.

Comentó que, de manera paralela, a lo largo del año estarán organizando conferencias, exposiciones, encuentros empresariales y talleres de capacitación, enfocados en temas clave como liderazgo, finanzas, innovación, formalización, marketing y crecimiento empresarial.

"En AMMJE nos sentimos profundamente orgullosas de ser una asociación autosustentable, integrada por mujeres empresarias comprometidas con el desarrollo económico y social de nuestra región. Este año también marca un momento importante para la asociación, ya que tendremos un cambio de administración, dando paso a una nueva presidenta, lo que representa una etapa de renovación, continuidad y fortalecimiento institucional", agregó.

Finalmente, expresó que seguirá trabajando con convicción para que más mujeres empresarias en Cajeme y Sonora cuenten con las herramientas, la preparación y la red de apoyo necesarias para crecer, generar empleo y contribuir de manera positiva al desarrollo económico de nuestra comunidad.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

