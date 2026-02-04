  • 24° C
Ciudad Obregón

Abren registro para nuevo ciclo de la UTS: van por alumnos del sur de Sonora

Se agregaron dos nuevas carreras a su oferta educativa que busca atender las demandas del Sur de Sonora

Feb. 04, 2026
Para el siguiente ciclo se tiene proyectado matricular a una población total de estudiantes de mil 500 jóvenes

Con una meta de captar 710 jóvenes de nuevo ingreso y una oferta de 11 programas educativos, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) anunció su proceso de admisión, en el que busca llevar la educación de nivel superior a jóvenes de las comunidades y municipios del Valle del Yaqui, así como zona urbana de la región.

El proceso de inscripción arrancó en enero y actualmente se tiene una promoción de mil 1900 pesos por estudiante hasta el 31 de marzo, con lo que gozaría de la inscripción al programa y todos los beneficios de enrolarse en el campus.

David Valladares Aranda, secretario académico de la universidad, explicó que la universidad atiende a las poblaciones del Valle del Yaqui, entre las que se encuentran Quetchehueca, Marte R. Gómez y municipios de la región como Bácum, Navojoa, Tesopaco, entre otros, quienes logran colocarse en diferentes empresas asentadas en el sur de Sonora.  

"Recibe en un alto porcentaje de su población a estudiantes egresados del bachillerato de las localidades que se encuentran alrededor del Valle del Yaqui", abundó.

Programas nuevos y contacto para inscripción

Las carreras que se ofertan para el siguiente ciclo son la licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, licenciatura en Administración con especialidad en Capital Humano, la licenciatura en Contaduría, así como Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Manufactura en Aeronáutica e Ingeniería en Mecatrónica.

Para el siguiente ciclo se tiene la novedad de dos nuevos programas de estudio que son licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual, así como licenciatura en Enfermería, los cuales buscan atender las demandas de la región y del resto de Sonora. 

Los interesados en inscribirse pueden contactarse al número de Whatsapp 6442-274201 o marcar al número 644-414 8670, además que las carreras, planes de estudio y vida universitaria pueden revisarse en el sitio web  y redes sociales de la universidad.

