  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Javier Lamarque pide denunciar obras inconclusas

El alcalde de Cajeme dio a conocer que siguen las gestiones ante el gobierno estatal y federal para seguir con el rescate de vialidades en mal estado

Feb. 04, 2026
Javier Lamarque pide denunciar obras inconclusas

Un llamado hizo el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano a la sociedad cajemense para que denuncie ante el Ayuntamiento en caso de que alguna obra se quede inconclusa, pues todas las obras deben de tener una fecha de inicio y una de conclusión, incluidos los casos en los que se extiende el tiempo de espera por factores extraordinarios.

"Se tienen que concluir todas las obras y si hay alguna obra que no haya concluido que me digan dónde es. Ahora, es diferente una obra a una reparación, desgraciadamente sí sucede que en ocasiones el Oomapasc realiza una reparación y no cierra el pavimento, no bachea, queda sin pavimento la parte que se abrió, pero es algo que tenemos que corregirlo y avanzar, aun así, las obras que son diferentes a las reparaciones se inician y se terminan", dijo.

Reiteró que se cuenta con un plan de trabajo para dar celeridad a la atención de aquellos tramos de calle que han quedado abiertos cuando se hace alguna reparación a cargo de contratistas del Oomapasc.

SIGUEN OBRAS

Javier Lamarque dio el banderazo de inicio a la obra de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en la calle Vicente Suárez, en la colonia Cortinas, al sur de Ciudad Obregón.

"Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir atendiendo la rehabilitación de las calles de nuestro municipio y vamos a seguir dando banderazos y también vamos a inaugurar las obras por su puesto con ustedes los vecinos para su bienestar, ese es nuestro propósito, esa es nuestra voluntad y para eso estamos aquí para trabajar", expresó.

La obra contempla la renovación total de la red hidrosanitaria, incluyendo líneas de agua potable de 6 pulgadas y alcantarillado de 8 pulgadas, además de la reposición de tomas y descargas domiciliarias, añadió que posteriormente se realizará la pavimentación de 4 mil 100 metros cuadrados, equivalentes a 488 metros lineales de calle, con beneficio directo para alrededor de 3 mil 500 habitantes.

Lamarque explicó que la inversión destinada en las dos etapas de trabajo asciende a más de 7 millones de pesos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Quieren renovar taxis de Obregón
Ciudad Obregón

Quieren renovar taxis de Obregón

Febrero 04, 2026

Se busca renovar los carros de los taxis para brindar un mejor servicio a la comunidad

Estilos de vida saludable previenen el cáncer afirma investigador de la Unison
Ciudad Obregón

Estilos de vida saludable previenen el cáncer afirma investigador de la Unison

Febrero 04, 2026

Con cambios en el estilo de vida se puede prevenir el cáncer y otras enfermedades afirmó el académico

Abren registro para nuevo ciclo de la UTS: van por alumnos del sur de Sonora
Ciudad Obregón

Abren registro para nuevo ciclo de la UTS: van por alumnos del sur de Sonora

Febrero 04, 2026

Se agregaron dos nuevas carreras a su oferta educativa que busca atender las demandas del Sur de Sonora