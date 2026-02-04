Necesario, abrir centro femenil de rehabilitación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante el aumento de mujeres con problemas de alcoholismo y drogadicción en el municipio de Cajeme, se hace necesaria la apertura del nuevo centro femenil de rehabilitación, que, aunque está concluido en cuanto a su edificio, requiere de equipamiento y asegurar la manutención, manifestó Daniel Joel Araiza Astorga.

El director del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos (CIDA) Obregón, A.C. indicó que hasta ahora se ha mantenido firme la intención del DIF Cajeme por apoyar la causa, que busca arrancar de las adicciones a personas del sexo femenino, aprovechando la experiencia de 23 años que ya se tiene en el centro varonil.

Comentó que ya se cuenta en el lugar con profesionales de la medicina, la siquiatría y psicología, quienes estarían brindando la atención a las féminas que llegaran, ya sea llevadas por sus familias o bien al ser canalizadas por el mismo DIF Cajeme.

Hizo saber que, aunque la demanda de atención a mujeres adictas es alta, generalmente las familias no las canalizan a los centros actuales de desintoxicación, por ser estos de tipo mixto, cuando buscan uno que sea exclusivamente femenino.

En el caso del que ya está construido por parte de CIDA A.C., este está separado del otro, y en este nuevo se atendería sólo a mujeres, sin interacción directa con los pacientes masculinos, agregó.

Además de a las autoridades, Araiza Astorga hizo el llamado a empresarios y ciudadanos en general que estén en condiciones de respaldar un proyecto tan noble como este, que ayudaría a que hasta 50 mujeres cada seis meses pudieran rehabilitarse para ser útiles a la sociedad, ya que este es el tiempo mínimo que requiere para desintoxicarse, pero lo ideal es que se queden hasta un año.