Alcalde de Cajeme llama a denunciar obras públicas inconclusas ante el Ayuntamiento

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, hizo un llamado a la sociedad para que denuncie ante el Ayuntamiento en caso de que alguna obra se quede inconclusa, pues todas las obras deben de tener una fecha de inicio y una de conclusión, incluidos los casos en los que se extiende el tiempo de espera por factores extraordinarios.

"Se tienen que concluir todas las obras y si hay alguna obra que no haya concluido que me digan dónde es. Ahora, es diferente una obra a una reparación, desgraciadamente sí sucede que en ocasiones el Oomapasc realiza una reparación y no cierra el pavimento, no bachea, queda sin pavimento la parte que se abrió, pero es algo que tenemos que corregirlo y avanzar, aun así, las obras que son diferentes a las reparaciones se inician y se terminan", dijo.

Reiteró que se cuenta con un plan de trabajo para dar celeridad a la atención de aquellos tramos de calle que han quedado abiertos cuando se hace alguna reparación a cargo de contratistas del Oomapasc.

SIGUEN OBRAS

Javier Lamarque dio el banderazo de inicio a la obra de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en la calle Vicente Suárez, en la colonia Cortinas, al sur de Ciudad Obregón.

"Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir atendiendo la rehabilitación de las calles de nuestro municipio y vamos a seguir dando banderazos y también vamos a inaugurar las obras por su puesto con ustedes los vecinos para su bienestar, ese es nuestro propósito, esa es nuestra voluntad y para eso estamos aquí para trabajar", expresó.

La obra contempla la renovación total de la red hidrosanitaria, incluyendo líneas de agua potable de 6 pulgadas y alcantarillado de 8 pulgadas, además de la reposición de tomas y descargas domiciliarias, añadió que posteriormente se realizará la pavimentación de 4 mil 100 metros cuadrados, equivalentes a 488 metros lineales de calle, con beneficio directo para alrededor de 3 mil 500 habitantes.

Lamarque explicó que la inversión destinada en las dos etapas de trabajo asciende a más de 7 millones de pesos.