Ciudad Obregón

Confían en superar antes de su Asamblea Constitutiva la meta mínima de 256 mil 130, y llegar a 300 mil

Feb. 04, 2026
Rebasa Somos MX 235 mil afiliados

Este miércoles, el movimiento Somos MX, en vías de constituirse en partido político nacional, rebasó las 235 mil personas afiliadas y se encamina a cumplir en los próximos días con la exigencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de 256 mil 130 miembros antes del 28 de febrero, informaron sus promotores a nivel nacional.

El primer objetivo cubierto, dijeron, fue llegar a 200 asambleas distritales efectivas, y llegaron a 227, por lo que actualmente realizan, en distintas partes del país, actividades para afiliación nuevos militantes que han tenido muy buenos resultados para la organización.

Aunque los 256 mil 130 es el límite mínimo a cubrir, se pretende conseguir 300 mil personas registradas para blindar su proceso y que no queden dudas, sobre todo porque siempre existe el riesgo de que algunos registros pudieran no quedar firmes y pudieran ser cancelados, mencionaron.

Revelaron que el 21 de febrero será la Asamblea Constitutiva en la Ciudad de México, y para esa fecha deberán cumplir ya con todos los requisitos que marca la ley electoral mexicana.

Y, una vez salvados todos los obstáculos, el 2027 podrán figurar ya en las boletas electorales, llevando candidatos a los distintos cargos de elección popular, tanto de nivel federal, estatal, diputaciones locales y presidencias municipales.

Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

