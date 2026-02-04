Rebasa Somos MX 235 mil afiliados

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este miércoles, el movimiento Somos MX, en vías de constituirse en partido político nacional, rebasó las 235 mil personas afiliadas y se encamina a cumplir en los próximos días con la exigencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de 256 mil 130 miembros antes del 28 de febrero, informaron sus promotores a nivel nacional.

El primer objetivo cubierto, dijeron, fue llegar a 200 asambleas distritales efectivas, y llegaron a 227, por lo que actualmente realizan, en distintas partes del país, actividades para afiliación nuevos militantes que han tenido muy buenos resultados para la organización.

Aunque los 256 mil 130 es el límite mínimo a cubrir, se pretende conseguir 300 mil personas registradas para blindar su proceso y que no queden dudas, sobre todo porque siempre existe el riesgo de que algunos registros pudieran no quedar firmes y pudieran ser cancelados, mencionaron.

Revelaron que el 21 de febrero será la Asamblea Constitutiva en la Ciudad de México, y para esa fecha deberán cumplir ya con todos los requisitos que marca la ley electoral mexicana.

Y, una vez salvados todos los obstáculos, el 2027 podrán figurar ya en las boletas electorales, llevando candidatos a los distintos cargos de elección popular, tanto de nivel federal, estatal, diputaciones locales y presidencias municipales.