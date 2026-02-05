  • 24° C
Ciudad Obregón

CIFA Cajeme registra 30 casos de niños con problemas de conducta en lo que va de 2026

Especialistas advierten que la agresividad infantil puede llevar a conflictos escolares y familiares si no se atienden a tiempo las causas emocionales

Feb. 05, 2026
Los casos de niños que son llevados al Centro de Integración para la Familia y el Adolescente (CIFA) han sido notorios durante lo que va del año 2026, mencionó el director general Armando Meza, pues se han dado 30 atenciones en las diferentes sucursales que se tienen en el municipio de Cajeme.

Este trastorno los lleva en ocasiones a riñas con sus compañeros de clase en las escuelas o a comportamientos violentos, por lo que es importante que se atiendan las causas, destacó.

imagen-cuerpo

"Tenemos lo que son los trastornos de hiperactividad, principalmente, en el caso de los niños. En lo que va del año, podemos decir que recibimos alrededor de unos 30 niños e incluso son canalizados por algunas escuelas, lo hacen porque ellos tienen hiperactividad y en sus relaciones con los compañeros de la escuela esto termina en bullying o violencia", explicó.

Entre las posibles causas resaltó que los menores en este tiempo tienen un funcionamiento neuronal más acelerado, ya que así lo requiere la sociedad de hoy en día.

"Los niños de este tiempo tienen una mayor actividad, por lo tanto, trabajamos con ellos, atendiendo esta problemática que ellos traen, implementándoles dinámicas de serenidad, tranquilidad, respiración, para que puedan canalizar esta celeridad a actividades positivas, creativas, que estén más tranquilos con sus compañeros y sus familiares", mencionó.

Los casos que se han atendido este año involucran a menores que tienen de 9 a 11 años principalmente, informó el director general de CIFA.

