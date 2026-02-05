  • 24° C
Ciudad Obregón

Operativos con drones en Cajeme derivan en detenciones

El secretario de Seguridad Pública del municipio, Claudio Cruz, adelantó que se busca adquirir más

Feb. 05, 2026
En lo que va de 2026 se han tenido cerca de 100 detenciones de presuntos responsables de hechos delincuenciales por parte de la Policía Municipal y corporaciones de los otros niveles de gobierno, explicó el secretario de Seguridad Pública de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, quien destacó que parte de estos resultados se atribuyen a los operativos que se han hecho con drones de reciente adquisición.

"Han sido incorporados al tema operativo de las diferentes zonas, comisarías y delegaciones. Han tenido una importancia en lo que es la detención de algunas personas, tanto delitos del fuero común como del fuero federal, inclusive. Hemos estado trabajando y han estado apoyando", comentó.

El contraalmirante agregó que se busca adquirir más drones por parte del Gobierno Municipal de Cajeme, con el objetivo de tener una mayor vigilancia.

"Como ya lo ha anunciado el señor presidente, la intención es que se tengan dos drones por seis sectores, en los que tenemos dividida la ciudad. La intención es esa, tenemos nueve considerando el que tenemos en el C2, pero tenemos que tener esa capacidad de respuesta operativa en cuestión de vigilancia con los drones", mencionó.

Los drones son usados en cada uno de los sectores por el momento, de manera que se tiene una vigilancia completa del municipio, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, dijo Cruz Hernández.

Tres nuevos drones fueron adquiriros en diciembre del año pasado, y se espera la llegada de más para fortalecer la vigilancia en Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

