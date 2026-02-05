  • 24° C
Pide Obispo orar por sacerdotes ante violencia

Algunos de ellos se enfrentan a persecuciones o son enviados a zonas conflictivas

Feb. 05, 2026
Ante las persecuciones que se viven en México, hacia sacerdotes de la Iglesia Católica, quienes también se enfrentan a la violencia cuando atienden las parroquias de las distintas zonas conflictivas, el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, hace un llamado a los fieles para que permanezcan en oración y sean constructores de paz.

"La situación que vive el mundo es de inestabilidad, la situación que vive nuestra Patria es igual y también nuestro estado de Sonora ¿cuál es nuestra actitud ante esto? Cristo es nuestra paz, solamente el señor puede darnos la paz, a veces queremos una paz a base de acuerdos, el Papa Juan XXIII decía la paz se construye sobre cuatro pilares, la verdad, el amor, la libertad y la justicia, si no hay paz en mi corazón, no puede haber paz en los demás, tenemos que ser artesanos de paz", dijo.

Destaco que, a nivel nacional, se trabaja para que pequeñas iniciativas siembren la paz. "Por ejemplo, alguien que visita a un enfermo lleva paz a esa familia que va sufriendo, tal vez alguien que sale al encuentro de algún necesitado, de algún vecino, está llevando la paz. A veces queremos que haya paz externa, pero por dentro somos una revolución", mencionó.

Cabe señalar que en julio del año pasado se dio a conocer que el padre Felipe de Jesús González, párroco de San Fernando de Guaymas, fue víctima de un acto de violencia, siendo llevado a un hospital.

El Obispo también pide oración por las vocaciones de la Iglesia Católica.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

