Entregarán tarjetas Bienestar en Cajeme

La entrega de las tarjetas se llevará a cabo en el Cum de Ciudad Obregón para quienes se registraron en diciembre

Feb. 05, 2026
Los adultos recibirán el plástico en el que se les harán los depósitos de sus pensiones bimestrales por parte de la dependencia federal
 La entrega se tiene programada realizar del 9 al 14 de febrero en la que se avisará con tiempo a los adultos mayores y mujeres registradas al padrón la fecha y hora que deben acudir a recoger.

Los avisos se realizarán por medio de llamada telefónica o mensaje de texto y únicamente se avisará del día que toca ir a recoger. No se pedirá ningún tipo de datos sensibles, credenciales, entre otros.

Cantidad y seguimiento de las tarjetas entregadas

 Las entregas se llevarán a cabo como tradicionalmente se hacen en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad (CUM) Obregón para que las personas que se registraron en diciembre puedan acceder fácilmente y cuenten con espacio suficiente para esperar.

Se estima que son alrededor de 15 mil tarjetas las que se entregarán en Cajeme entre ambos programas, por lo que se hizo el llamado a los adultos mayores y mujeres que se registraron a estar al pendiente de los números de contacto que anotaron, ya que se les avisará a través del teléfono que anotaron.

Una vez que recogen la tarjeta, se estima que en aproximadamente un mes empiecen a ver reflejados los recursos, para lo cual se recomienda que bajen la aplicación y estén al pendiente.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


