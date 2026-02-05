Entregarán tarjetas Bienestar en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La entrega se tiene programada realizar del 9 al 14 de febrero en la que se avisará con tiempo a los adultos mayores y mujeres registradas al padrón la fecha y hora que deben acudir a recoger.

Los avisos se realizarán por medio de llamada telefónica o mensaje de texto y únicamente se avisará del día que toca ir a recoger. No se pedirá ningún tipo de datos sensibles, credenciales, entre otros.

Cantidad y seguimiento de las tarjetas entregadas

Las entregas se llevarán a cabo como tradicionalmente se hacen en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad (CUM) Obregón para que las personas que se registraron en diciembre puedan acceder fácilmente y cuenten con espacio suficiente para esperar.

Se estima que son alrededor de 15 mil tarjetas las que se entregarán en Cajeme entre ambos programas, por lo que se hizo el llamado a los adultos mayores y mujeres que se registraron a estar al pendiente de los números de contacto que anotaron, ya que se les avisará a través del teléfono que anotaron.

Una vez que recogen la tarjeta, se estima que en aproximadamente un mes empiecen a ver reflejados los recursos, para lo cual se recomienda que bajen la aplicación y estén al pendiente.