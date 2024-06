Padres de familia exigen cambio de intendente en CAM 52 en Ciudad Obregón

Rosa Amelia Palma, directora del plantel, reconoció el derecho de los padres de familia de manifestarse y dijo que se han seguido los protocolos

Por: Francisco Minjares

Padres de familia tomaron el Centro de Atención Múltiple (CAM) 52 en Ciudad Obregón para exigir que se reubique a la persona de intendencia antes de que concluya el ciclo escolar y que en agosto llegue alguien que esté capacitada para atender a los niños con necesidades especiales.

Aydee Elvira Félix, presidenta del Comité de Padres de Familia, explicó que desde hace más de un año que solicitaron la reubicación de la actual persona de intendencia debido a que no está capacitada para tratar con los niños del plantel, quienes tienen diferentes tipos de discapacidad y requieren de atenciones especiales.

"Que la reubiquen, no que la corran, porque no está capacitada para convivir con estos niños, una vez ya nos lo dejó encerrados en la Biblioteca, malamente no la demandamos con acción penal porque es un secuestro, lo que pasa es que hablamos con la directora, la directora medió y se arregló, ahora una niña se hizo del baño y también la trató mal, entonces ha hecho muchas cosas con los niños", narró.

Los padres de familia decidieron tomar la escuela porque quieren una respuesta antes de que concluya el ciclo escolar, pues existe el riesgo que caduquen los documentos que han ingreso a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y deban empezar desde cero en agosto.

Rosa Amelia Palma Madrid, directora del plantel, reconoció el derecho de los padres de familia de manifestarse y dijo que se han seguido los protocolos como corresponde para levantar las actas e ingresarlas a la SEC.

"Administrativamente lo que nos marca el protocolo es levantar actas, es hacer señalamientos, porque nadie es culpable hasta que la parte legal que viene siendo, la Secretaría, nuestro patrón inmediato, haga la investigación, estamos en énfasis de que ellos nos den respuesta", señaló.

Los padres inconformes dijeron que se mantendrán el tiempo necesario para exigir que las autoridades académicas les den una respuesta antes de que concluya el ciclo escolar.

