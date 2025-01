Oomapasc: Si no hay corte, usuarios no deben pagar reconexión

Los ciudadanos a los que no se les haya cortado el servicio del agua potable no deben de pagar el recargo que, en ocasiones, se les incluye en el recibo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme(Oomapasc) por reconexión, informó la Dirección Comercial.

Esto, derivado de algunas denuncias que han hecho usuarios, en las que mencionan que les llega un primer recibo con corte programado, se presentan a pagar, y en el siguiente recibo se les incluye dicho recargo, sin que se les haya quitado el servicio.

"Cuando se corte el agua hay que pagar la reconexión, pero no estamos cortando de inmediato, avisamos por medio del recibo a los usuarios. En muchas ocasiones se les permite hasta 72 horas para ir a pagar, y al hacer el corte sí hay que reconectar, pero si no se ha ido no tenemos por qué pagar servicio reconexión. Yo he detectado que a veces se ha ido este recargo en recibos, pero es algo que estamos evitando", dijo el director comercial, Gonzalo de la Fuente.

SIGUEN AUTORRECONEXIONES

Por otro lado, informó que siguen detectándose personas que se autorreconectan al servicio, después de que se les corta el agua, lo cual es un delito, por lo cual pueden ser acreedores a sanciones.

"La gente se autorreconecta y sabemos que esto es un delito, no debe ser, entendemos en ansia de no tener el agua, pero no debe de pasar", mencionó.

PERSONALIZARÁN TAPAS DE ALCANTARILLAS

El director técnico, Fructuoso Méndez, dio a conocer que existe un inventario de 300 alcantarillas que permanecen sin tapaderas, por lo cual se trabaja en una solicitud de alrededor de 400, que estarán hechas de acero dúctil y además estarán personalizadas con la leyenda "Oomapas de Cajame", para evitar que las roben y las vendan a las chatarreras. El organismo imparte pláticas en escuelas para concientizar a las infancias sobre el cuidado del agua.