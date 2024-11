Oomapasc garantizará agua a nuevos fraccionamientos

La paramunicipal informó que siguen los avances para rehabilitar el pozo Huamantla, que beneficiará a cerca de 60 mil cajemenses

Por: Javier Zepeda

Un 65 por ciento de avance lleva la rehabilitación del pozo Huamantla, el cual llevaba años en el abandono y garantizará el abastecimiento de agua potable a cerca de 60 mil habitantes de la ciudad incluyendo a quienes serán residentes en un nuevo fraccionamiento que se construye en la calle Kino, informó el Oomapasc.

Fructuoso Méndez, director técnico del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), comentó que este tiene la facultad de negar permisos a empresas desarrolladoras que busquen hacer su trabajo en zonas donde no hay garantía de servicios públicos básicos, mientras que la paramunicipal trabaja en hacer llegar los servicios que brinda a aquellas zonas donde no se hizo un correcto plan de desarrollo, así como a los nuevos fraccionamientos que se construyan.

"Se está cuidando que sus factibilidades estén completas (en los nuevos fraccionamientos), es decir, no dar permisos donde no existen estos servicios. El organismo está facultado para negar, en un momento dado, donde no existan las condiciones o los servicios", explicó el director técnico del Oomapasc.

OPERARÁ ANTES DE 2025

Sobre cuándo podría empezar a operar el pozo Huamantla, que se ubica en la calle del mismo nombre, en su intersección con la 300, el director técnico del Oomapasc dijo que se proyecta para finales de este año.

La inversión final, estimada por el organismo, para la rehabilitación del pozo, es de 5.3 millones de pesos. "El pozo se equipa y sale una línea de 20 pulgadas que se va a interconectar con agua de la red, por lo que aumentará la presión del agua", dijo.

La Libertad, Las Fuentes, Posada del Sol, y Colinas del Yaqui son algunas de las colonias que se verán beneficiadas con este proyecto.