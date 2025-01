Migrantes no tienen dónde alojarse en Cajeme

En Cajeme, no existe un lugar destinado exclusivamente a dar alojamiento a personas migrantes, ante el posible aumento de flujo en el municipio por posibles políticas migratorias que podrían implementarse en Estados Unidos por la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Anteriormente, se contaba con la Casa del Migrante El Buen Samaritano, donde se les daba estadía y apoyo. Sin embargo, este inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez se usa actualmente cono destacamento para elementos de la Guardia Nacional, acción que se determinó en la pasada administración.

Al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano reconoció que podría reflejarse un aumento en el flujo migrante hacia el municipio, y advirtió que, en caso de ser así, se tomarán medidas para habilitar un lugar en donde se les pueda brindar apoyo.

"En cualquier caso, no podemos estar desprevenidos, creo que ya la presidenta de la República, el Gobierno Federal, ha instrumentado una serie de medidas en la frontera para recibir migrantes que pudieran ser deportados. En el estado y en el municipio también tenemos que estar pendientes, por si pudiera haber algún tipo de flujo de migrantes, producto de estos operativos que podría haber en Estados Unidos, ahorita no hay un lugar en particular (en Cajeme) destinado a los migrantes porque no se ha ocupado, si se necesitara ya veríamos que se hace", dijo.

La postura del Gobierno Municipal, reiteró, es en apoyo a las personas que viven en situación migrante, particularmente a las que son de origen mexicano.

En algunos puntos de la ciudad puede verse a migrantes pedir apoyo a los cajemenses, en su trayecto a mejores oportunidades.