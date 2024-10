Menores trabajan en calles de Cajeme; Procuraduría pide denunciar

A pesar de que, en comparación con el tercer trimestre del año pasado, han bajado los casos de personas de otros estados que se instalan en cruceros de Cajeme a realizar malabares o bailar en compañía de sus hijos, este sigue siendo un problema en el municipio, por lo que la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes pide denunciar.

Noé Oroz, titular de esta dependencia, mencionó que en el municipio se toman acciones en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para proceder en este tipo de situaciones, mientras que también se tienen ubicados algunos puntos de la ciudad que son claves, como el de la Guerrero y California.

"En ocasiones, esas personas ya saben, ven las unidades desde lo lejos y se esconden, no se retiran y, en caso de lograr ubicarlos, son presentados aquí en la Procuraduría, se habla con ellos, se les hace saber de la situación o riesgo en que ponen a sus hijos o se les ayuda incluso a retornar a sus lugares de origen", dijo.

En ese tipo de procedimientos, se les apoya a las personas con los boletos del pasaje, para que no se vea afectada su economía.

Al momento en que cualquier persona es testigo de una situación de esta naturaleza, debe marcar a la línea de emergencia 911, para que la autoridad tenga conocimiento, advirtió.

"Los niños tienen derecho a la educación, la familia, a la salud, pero estas familias vienen buscando oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen, pero al final del día, muchas veces para ellos no representa trabajo infantil, estamos muy atentos de estos casos y pedimos a las personas que denuncien, esto es muy importante", explicó. El procurador llamó a los padres y madres de familia para que no expongan a sus hijos a este tipo de situaciones.