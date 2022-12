Marchas no se cobran

Las marchas y manifestaciones en la localidad no tienen ningún costo y aunque en la Ley de Ingresos se incluyen conceptos por caravanas y otras actividades, no se cobran en la práctica, afirmó el alcalde Javier Lamarque Cano.

"Eso no es nuevo, eso es el tabulador de siempre; siempre ha estado, no es nuevo, no se hace, o sea ahí está, porque ahí estaba, no es que se vaya a cobrar, nunca se cobra, es raro cuando se hace", explicó.

Con respecto a las marchas y manifestaciones, aclaró que no existirá ningún cobro y el importe que se contempla en el artículo 89 del proyecto de Ley de ingresos se refiere a caravanas que soliciten el apoyo de patrullas y se deba cubrir el costo de los gastos de las unidades.

"Como va a cobrarle a una marcha que se va a manifestar por algo, es absurdo, por favor, es un derecho ciudadano, cuando hablan de eso no se refiere a las marchas, se refiere a las caravanas que requieren una o dos patrullas, pero por lo general ni siquiera eso se les cobra", detalló.

Con respecto a las "boteadas" y "sodadas" para recaudar fondos con fines deportivos, culturales, entre otros, explicó que aunque se encuentra en los tabuladores, nunca se les cobra y en la mayoría de las ocasiones no piden permiso para ponerse o lo hacen a través de regidores y grupos de vecinos, a los cuales en todos los casos se les otorgan.

"A veces ni permiso piden, para "sodadas" y esas cosas ni permiso piden, cuando sí se pide permiso es las caravanas de reinas, por ejemplo, porque implica llevar a una o dos unidades de la Policía de Tránsito cuidando de la caravana, que ahí si solicitan el permiso que les apoyemos", reiteró.

Lamarque Cano aseguró que los derechos para manifestarse por parte de los habitantes de Cajeme se mantienen y en ningún momento se les va a cobrar por hacerlo