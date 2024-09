Galleros del Valle del Yaqui temen por su economía tras aprobación de Ley de Protección y Bienestar Animal

Al dedicarse toda su vida a la crianza y pelea de gallos, desconocen como saldrán adelante, tras aprobación la nueva Ley de Protección Animal

Por: Ana Jusaino

Como un balde de agua fría, les cayó a los dedicados a la crianza y pelea de gallos la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal en Sonora, al argumentar que se perderán cientos de empleos, además de una tradición que han tenido de generación en generación.

Marcos Valente Quintero Morales, representante de los galleros del Valle del Yaqui, señaló que los diputados y animalistas argumentan que los perros sufren mucho durante las peleas, por lo que dan por hecho que los gallos también.

Sin embargo, resaltó que la naturaleza de esa ave, es matarse al tener contacto constante con otros ejemplares de su especie, pero que los perritos tienen otra forma de relacionarse con otros caninos.

"Al final de cuentas es su instinto natural, es un gallo de pelea, no es para consumo de carne ni para consumo de huevo, es para pelear, es territorial. Si una gallina tiene pollitos, van a crecer y en ocho meses van a tener más que un gallo y las pollas no, porque esas no se matan, pero machos no van a tener porque todos se van a matar", expuso.

DISPUESTOS A RESPETAR LOS TIEMPOS

Quintero Morales, explicó que hay un periodo de tiempo en donde los gallos no están aptos para pelear, por lo que están dispuestos a respetar esos tiempos y darles los cuidados que les han dado durante muchos años como buena alimentación, espacio, vacunas y desparasitación.

"Y cuando él está en una edad óptima para pelear, en una edad que nosotros consideramos que ya es una edad adulta, pues se pelea el gallo. Porque ahí los tenemos divididos por una pared y quitamos la pared a los dos años y se van a matar inmediatamente", mencionó.

Dio a conocer que tienen información de que los legisladores locales se encuentran en socialización con varios sectores primarios para reformar la Ley, pero que están tomando en cuenta solo la afectación que tendrían los ganaderos, sin tomar en cuenta a su sector.

Marcos Valente Quintero Morales comentó que el pasado martes, se manifestaron por lo menos seis mil galleros, por lo que hizo un llamado al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño para que tenga en cuenta la magnitud de la situación, que involucra a miles de personas.

Y lamentó que hay adultos que toda su vida se han dedicado a la crianza y pelea de gallos, por lo que a su edad no tienen el conocimiento de cómo van a poder subsistir.