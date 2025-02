Inyectan agua a la Laguna del Náinari

Para evitar la mortandad de peces en la Laguna del Náinari, se realizó la inyección de agua

Por: Luz del Carmen Paredes

José Alfredo Baena Catalán indicó que ante las condiciones de sequía se ha limitado la entrada del vital líquido, lo que afecta el ecosistema del embalse, poniendo en riesgo a las diferentes especies acuáticas.

El subdirector de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario de Cajeme, subrayó se llegó a un acuerdo con el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) para la inyección de agua.

Actualmente la Laguna del Náinari, está al 40 por ciento de su capacidad, suficiente para mantener las condiciones óptimas para los peces y a las aves migratorias que llegan a este emblemático lugar, señaló.

"En días pasado ya había riesgo de que hubiera mortalidad de peces, por la falta de agua", apuntó.

Además, están llegando distintas especies de aves migratorias, que buscan un refugio para descansar y continuar su camino, como el pato arrocero o mexicano como se le conoce, garzas y gaviotas.

Resaltó que realizan muestreos para analizar la calidad del agua, que cumple con los estándares, aunque se vea turbia, por el impacto del pez diablo que anda en cardumen.

Llamó a la población a no tirar basura, ya que es un cuerpo cerrado, donde no corre el agua, así como no introducir peces que puedan causar un desequilibrio.

En la Laguna del Náinari hay variedad de especies como tilapia, carpa, bagre y la mojarra orejona, que es una especie endémica de la región