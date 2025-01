¿Qué es la lepra?

Dan a conocer la forma de contagiarse de la enfermedad, así como el tratamiento para la curarla

Por: Ana Jusaino

A pesar de que la lepra es una infección muy temida, es tratable y curable, el tratamiento se encuentra en cualquier unidad de salud y consiste en el consumo de tabletas encargadas de eliminar la bacteria que ocasiona la enfermedad, informó el doctor Miguel Salgado.

El coordinador de micobacteriosis de Promoción de la Salud, explicó que la mencionada enfermedad es causada por una bacteria de la familia de las mico bacterias, las cuales provocan alteraciones en los nervios, perdida de sensibilidad y alteraciones en la piel como manchas.

Dijo que el diagnostico de lepra es complicado, dado que se puede confundir con otros padecimientos, por lo que una vez detectada el seguimiento médico puede durar de 6 meses a un año.

"Hay una manera muy característica de clasificar esas lesiones, que las lesiones por lepra, no duelen, no sudan y sobre todo no pican, que las diferenciamos, porque cualquier tipo de enfermedad cuando hablamos de la piel dermatitis, pueden causar incluso mucha similitud con estas lesiones", comentó.

CONTAGIO

Salgado, indicó que el contagio se genera por vía aérea, dado que la persona infectada puede expulsar la bacteria a través de gotitas de saliva, al hablar o toser.

"La lepra afortunadamente digamos que es una enfermedad que es de poca infección o de poco contagio y que incluso para contagiarte de lepra, necesitas tener un contacto diario y por tiempos muy prolongados", destacó.

Y de acuerdo a especialista, el contagio también depende de un sistema inmunológico fortalecido.